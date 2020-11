In Dortmund ging eine Frau an einem Altenheim vorbei und vor dem Gebäude etwas, das sie zum Handeln bewegte. (Symbolfoto)

Dortmund: Frau kommt an Altenheim vorbei – als sie DAS sieht, kommt es zu herzzerreißender Geste

Trauriger Anblick vor einem Altenheim in Dortmund! Als eine Frau morgens auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz an einer Bank vor der Einrichtung in Dortmund vorbei kam, sah sie etwas, das sie sofort zum Handeln bewegte.

Dortmund: Trauriger Anblick vor Altenheim

Die Frau aus Dortmund lebt neben einem Altenheim, macht dort oft die selbe Beobachtung: Ein Obdachloser liegt auf einer Bank, verbringt dort auch im Winter die Nächte.

Wie die Dortmunderin auf Facebook berichtet, hat sie dem Unbekannten letztes Jahr ein Weihnachtsessen vorbei gebracht, außerdem Gespräche mit ihm geführt.

Auch jetzt konnte die Frau dort wieder einen Mann auf der Bank sehen, wie sie auf Facebook berichtet. „Bin gestern zum Frühdienst und hab bei drei Grad um halb sechs wieder jemanden auf der Bank schlafen sehen...Ich habe mitgefroren!“, schreibt sie.

Für sie ist klar: „Ich weiß nicht, wer da momentan schläft, aber ich kann mir das nicht ansehen.“ So kommt es zu einer rührenden Aktion.

Dortmund: Frau entschließt sich zu DIESER Tat

Denn die Dortmunderin zieht um, hat Bettdecken übrig. „Ich habe heute eine dicke bezogene Decke und ein Kissen hingelegt.“

In Dortmund hat eine Frau einem Obdachlosen ein Nachtlager hergerichtet. Foto: Privat

Neben der Bettwäsche hat die Frau auch eine Nachricht an den Unbekannten hinterlassen: „Es ist kalt! Wer immer kommt, schlaf gut! Und bleib gesund!“

Die Aktion kommt bei Facebook gut an, viele Nutzer bedanken sich für die Güte der Dortmunderin. Und auch der Empfänger des Geschenks konnte damit etwas anfangen – so habe die Frau bereits sehen können, dass sich der unbekannte Obdachlose tatsächlich schon „eingemummelt“ hat, wie sie gegenüber DER WESTEN erzählte. (kv)