Dortmund: Flammen und Explosionen an Gartenlaube – wer dann Schutz im Feuerwehrwagen findet, ist kurios

Dortmund: Die Feuerwehr hatte es mit Flammen und Explosionen an einer Gartenlaube zu tun. Dann machte sie plötzlich eine kuriose Entdeckung.

Am Sonntagabend ist es zu einem schweren Brand in der Primelstraße gekommen. Eine Gartenlaube stand vollständig in Flammen. Es ist kurios, wer dann Schutz im Feuerwehrwagen fand.

Um 20.22 Uhr erhielt die Feuerwehr Dortmund den Notruf über den Brand in Sölderholz. Schon auf dem Weg zum Unglücksort war das Feuer sichtbar. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte dann auf eine komplett von den Flammen befallene Gartenlaube.

Daraufhin leiteten sie die Löscharbeiten ein und bekämpften die Flammen mit zwei Strahlrohren. Nach wenigen Minuten explodierten mehrere Propangas-Flaschen.

Bei einer weiteren Flasche löste sich die Sicherheitseinrichtung und das Gas strömte heraus. Bis zur vollständigen Entleerung der Flasche mussten die Löschmaßnahmen unterbrochen werden. Schließlich konnte noch eine weitere Flasche geborgen und gekühlt werden.

---------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

--------------------------

Zur Unterstützung der Löschmaßnahmen alarmierten die Einsatzkräfte die Freiwillige Feuerwehr aus Sölde nach. Diese nutzte zwei weitere Strahlrohre und löschte den Brand von der anderen Seite. Anschließend wurde die Brandruine mit Schaum abgedeckt.

Feuerwehr Dortmund macht kuriose Entdeckung

Als die Löschmaßnahmen damit größtenteils abgeschlossen waren, entdeckten die Feuerwehrleute plötzlich über 20 Kaninchen und eine Taube. Sie retteten die Tiere aus der Gartenlaube und brachten sie kurzzeitig in einen Feuerwehrwagen, bevor sie sie ihrem Besitzer übergeben konnten.

Dortmund: Die Tiere überlebten den schweren Brand. Foto: Feuerwehr Dortmund

Dortmund: Kaninchen sowie eine Taube fanden in einem Feuerwehrwagen Schutz. Foto: Feuerwehr Dortmund

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt. Gegen 0 Uhr rückten die letzten Einsatzkräfte ab. (nk)