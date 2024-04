Lotto-Spieler aus Dortmund bekommt einmalige Chance – so leicht hat es Chico nicht gehabt

Na, da würde sich auch Lotto-Star Chico aus Dortmund am Kopf kratzen! Denn ein anderer Mann aus Dortmund könnte schon bald in den erlauchten Reigen der Lotto-Millionäre gelangen. Heinz-Günter Bracht (70) wird vom 18. bis zum 20. April beim SKL-Millionen-Event in Konstanz antreten.

Laut der SKL ist der Rentner aus Dortmund einer von nur 20 Teilnehmern, die unter allen SKL-Losbesitzern per Zufallsgenerator herausgesucht wurden. Und sie alle haben die Chance, eine satte Million Euro zu gewinnen! Das war bei Chico ganz anders…

Lottospieler aus Dortmund bekommt einmalige Chance

Dabei ist Bracht trotz der Chance aufs große Geld ziemlich auf dem Boden geblieben. Er habe seinen persönlichen Hauptgewinn schon längst gewonnen: „Meine Frau ist mein größter Gewinn.“ Konkret läuft die Spielrunde bei der SKL so ab, dass alle 20 Teilnehmer die Chance auf einen Mindestgewinn von 1.500 Euro haben.

In weiteren Runden können sie dann bis zu 10.000 Euro abräumen. Am Ende entscheidet das Glück, wer den Millionen-Hauptpreis gewinnt. Als Glückspate ist übrigens Jörg Pilawa zugegen, das SKL-Event wird von Eric Schroth moderiert.

Dortmunder hat schon Pläne fürs Geld

Übrigens hat der Dortmunder auch schon Pläne, was er mit dem vielen Geld machen würde, wenn er gewinnt: Sollte er 10.000 Euro oder 20.000 Euro gewinnen, plant er, mit der Liebe seines Lebens auf eine Hurtigruten-Kreuzfahrt in Norwegen zu gehen. Das passt ganz gut, liebt Bracht doch neben Opern und Heavy Metal auch nordische Krimis. Falls es dann doch noch der Hauptgewinn werden sollte, möchte er jeweils 200.000 Euro an seine beiden Söhne weitergeben.

Bodenständig eben, nicht ganz so wie Kürsat Yildirim alias Chico. Der 43-Jährige machte sein Lotto-Glück öffentlich, alle konnten dabei zuschauen, wie er seine Kohle für ein Luxus-Produkt nach dem nächsten heraushaute. Nach Porsche, Ferrari, Rolex-Uhren und Co. fürchteten viele, dass Chicos Reichtum so schnell verpuffen könnte, wie er gekommen war. Der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit machte dann mit einem Anlageberater gemeinsame Sache, um seine Investitionen zu überdenken.