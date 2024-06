Was für irre Bilder aus Dortmund! Die Türkei spielt am Samstagabend (22. Juni) um 18 Uhr ihr zweites EM-Spiel gegen Portugal – und die Fans rasten schon am Mittag völlig aus! Wie auch schon beim letzten Spiel der Türkei (3:1 gegen Georgien) in Dortmund, haben Tausende Fans den Verkehr in der Innenstadt lahmgelegt.

Die Polizei musste anrücken, weil rund 15.000 Fans Stimmung machen und auch verbotene Pyrotechnik gezündet wurde. Die Beamten haben nach Informationen von DER WESTEN bereits den breiten mehrspurigen Wallring, der die Innenstadt von Dortmund umgibt, in Höhe der B54 für den Verkehr gesperrt.

Dortmund: Verkehr lahmgelegt und Pyro gezündet! Polizei nimmt Türkei-Fans fest

Trotz mehrfacher Aufforderung durch Lautsprecher konnten sich einige Fans nicht an das Pyrotechnik-Verbot in Deutschland halten, zündeten Bengalisches Feuer und Rauchkerzen. Die Polizei nahm deshalb mehrere türkische Anhänger vorläufig fest, führte sie ab.

Türkei-Fans legen die City von Dortmund lahm, zünden Pyro-Technik. Foto: Fernandez, Wickern / News 4 Video-Line TV

Zum Einsatz kamen dabei auch vermummte Einheiten der Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit BFE, die nur in Sonderfällen eingesetzt werden.

Die Polizei nahm mehrere türkische Anhänger fest. Foto: Fernandez, Wickern / News 4 Video-Line TV

Laut Informationen von DER WESTEN sind einige türkische Fans auch auf das Dach eines Parkhauseingangs geklettert.

Die Polizei forderte sie daraufhin auf, das Dach sofort zu verlassen, weil es einsturzgefährdet sei. Auch wenn deutsche Fans sich wohl so manches von den feierwütigen türkischen Fans abschauen können – DAS gehört definitiv nicht dazu.