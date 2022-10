Dortmund: Mann stirbt bei Polizei-Einsatz – „Er hat nach Hilfe geschrien“

In Dortmund starb am Mittwochmorgen (19. Oktober) ein Mann bei einem Polizei-Einsatz. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei Recklinghausen ermittelt aus Neutralitätsgründen zu dem Vorfall. DER WESTEN war vor Ort und hat mit einem Anwohner gesprochen.

Gegen 4.30 Uhr wurde die Polizei wegen eines Randalierers zu einem Einsatz in der Wittener Straße in Dortmund-Dorstfeld gerufen. Der Mann habe Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet, musste in der Folge von den Beamten wiederbelebt werden. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb im Krankenhaus.

Dortmund: Taser kam zum Einsatz

DER WESTEN hat mit einem Anwohner (52) gesprochen. Der Mann, der in der Wittener Straße wohnt, erzählt: „Ich habe in der Früh Schreie von draußen gehört, bin dann ans Fenster gegangen. Ich habe gesehen wie ein Mann gegen die Haltestelle getreten und auf Autos eingeschlagen hat. Dabei hat er rumgeschrien.“ Der Mann weiter: „Danach hat er angefangen um Hilfe zu schreien, ehe er ruhig geworden ist. Schüsse habe ich nicht gehört.“

Dortmund: Der Randalierer beschädigte auch einige Autos. Foto: Metin Gülmen / DER WESTEN

Wie die Polizei bestätigt hat, kam ein Taser zum Einsatz. Ob der Taser-Einsatz letztendlich die Todesursache ist, wird noch ermittelt. Die Identität des Mannes ist noch unklar. Laut DER WESTEN-Informationen soll es sich um einen Obdachlosen aus der Gegend gehandelt haben.