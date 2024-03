Dortmund: Imbiss verkauft Döner für 3 Euro – doch Kunden müssen schnell sein

Döner für drei Euro? Diese Zeiten sind in deutschen Städten lange vorbei. Hierzulande kostet das beliebte Gericht 2024 meist doppelt so viel. Doch nun hat ein neuer Imbiss in Dortmund eröffnet.

Und der Inhaber hat sich zur Neueröffnung in Dortmund etwas ganz Besonderes überlegt. Er will Kunden mit seinem irren Preis-Angebot in seinen Laden locken. Doch den günstigen Döner gibt es nur für eine bestimmte Zeit.

Dortmund: Schnäppchen-Preis für Döner

Salat, Tomate, Gurke und Fleisch – die Nahrungsmittel für Döner sind stark gestiegen. Hinzu kommen noch die hohen Personal- und Energiekosten, sodass die Betreiber Döner unter fünf Euro gar nicht mehr anbieten können, wenn sie nicht pleite gehen wollen. Seit Freitag (15. März) hat jedoch der neue Öz Döner und Pizza Haus eröffnet. Und wie Besitzer Murat Duran gegenüber den „Ruhrnachrichten“ verraten hat, setzt er in seinem Imbiss auf der Martener Straße 327 auf ein ganz bestimmtes Konzept.

+++ Döner-Preis: Zurück zu 3 Euro? Kanzler Scholz spricht jetzt Klartext +++

Eine Dönertasche kostet regulär sechs Euro, doch zur Neueröffnung hat der 28-Jährige den Preis für seine Kundschaft halbiert. Derartig krasse Preis-Angebote ist man beispielsweise vom „Haus des Döners“ gewohnt. Die Imbiss-Kette hat in ganz Deutschland seine Filialen verteilt und immer, wenn die Türen sich das erste Mal öffnen, gibt es den Döner für nur 1 Cent. Die Folge sind ewig lange Schlangen, die manchmal sogar einen Polizeieinsatz herbeiführen.

Noch mehr Infos:

Auf einen regen Andrang hofft auch Murat Duran. Doch sein Angebot ist nicht nur eine Alltagsfliege. Bis zum 31. März bleibt der Preis so niedrig. Für vegetarische Kunden bietet er auch eine Falaffeltasche für fünf Euro oder eine Salattasche für 4,50 Euro an. Duran schwört darauf, dass all seine Produkte frisch seien – bis auf Nuggets oder Wurst.