Dortmund: Bittere Pille für Verbraucher! Diese Kunden müssen wieder mehr für Strom zahlen

Kennt dieser Irrsinn einfach kein Ende? Zumindest nicht in Dortmund! Die Verbraucher sind schon seit mindestens zwei Jahren hohe Strompreise gewohnt. Überhaupt ist Deutschland DAS Land mit den höchsten Strompreisen aller G20-Länder, dem Zusammenschluss der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

Und auch, wenn die Inflation langsam sinkt, müssen Bürger aus Dortmund vor kommenden Rechnungen zittern. Der Grund: Ab März steigern bundesweit 106 Anbieter wegen Erhöhung der Netzentgelte für Haushaltsstrom und Steuererhöhungen den Strompreis! Im Schnitt erhöht sich der Preis für März und April um satte acht Prozent.

Dortmund: Bittere Pille für Verbraucher!

Es gibt dabei nur wenige Ausnahmen: In Berlin sinkt der Preis laut dem Vergleichsportal Verivox um 1,7 Prozent, die Stadtwerke Metzingen in Baden-Württemberg senken die Preise sogar um satte 41 Prozent. In Bayern zahlen Kunden der Stadtwerke Pappenheim 39 Prozent weniger. Und in Dortmund? Da geht es rauf!

So zahlen die vielen Kunden der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung ab März im Schnitt 4,8 Prozent mehr für Strom. In absoluten Zahlen ergibt das laut Verivox rund 71 Euro pro Jahr! Monatlich sind das also knapp sechs Euro mehr aus der Haushaltskasse, die für Strom draufgeht. Mindestens!

Strom-Preis wird wieder deutlich teurer

Denn „Verivox“ bezieht die Preise auf das erste (meist günstigere) Jahr, berücksichtigt zudem Rabatte. Bei „lokalen Angeboten“, wie es die zuhauf gibt, wurde zudem nur das jeweils günstigste Angebot des Grundversorgers ausgewählt.

Verivox-Experte Thorsten Storck rät Verbrauchern in „Bild“: „Wer in der örtlichen Grundversorgung beliefert wird, kann durch einen Wechsel aktuell mehr sparen als jemals zuvor.“ Die Kündigungsfrist in der Grundversorgung beträgt zwei Wochen.