Dortmund: 17-Jährige erdrosselt und verbrannt – wird jetzt das Rätsel um den Tod von Carina S. endlich gelöst?

Im Juni dieses Jahres hat ein Radfahrer eine erschreckende Entdeckung machen müssen: In einem Waldgebiet in Hamm fand er eine brennende Leiche. Es handelte sich dabei um die zu dem Zeitpunkt vermisste Carina S. (17) aus Iserlohn. In Dortmund startet am Dienstag (20. Dezember) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Auf der Anklagebank sitzt ihr Ex-Freund Mark B. aus Dortmund. Bereits kurze Zeit nach der Tat, richtete sich der Verdacht gegen den 26-Jährigen. Doch bislang hat der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. Einige Fragen sind deshalb bis heute ungeklärt.

Dortmund: Prozessauftakt nach grausamen Tod von Carina S.

Dem Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen – er soll Carina S. erdrosselt und angezündet haben. Mit einem Kabelbinder und einem Elektrokabel soll der 26-Jährige seine Ex-Freundin stranguliert und so getötet haben. Am 14. Juni wurde die junge Frau vermisst gemeldet. Carina S. hatte mit ihrem Schäferhund das Haus verlassen, kehrte aber nicht mehr zurück. Erst elf Tage später wurde ihre Leiche gefunden.

Was in der Zwischenzeit genau mit ihr passierte, ist weiterhin unklar. Selbst der genaue Todeszeitpunkt und Ort konnte noch nicht ermittelt werden. Klar ist bislang nur, dass die 17-Jährige nicht an demselben Ort starb, wo sie gefunden wurde. Wahrscheinlicher sei, dass Carina S. kurz nach ihrem Verschwinden getötet wurde, hieß es nach der Tat aus Ermittlerkreisen.

Bricht ihr Ex-Freund endlich sein Schweigen?

Auch das Motiv ist bislang nicht genau bekannt. Mark B. machte sich unter anderem verdächtig, weil er zwei Tage nach dem Verschwinden bei den Eltern vor der Haustür stand und den Hund samt Leine und Halsband abgab. Nach seinen Angaben habe er aus Sorge um seine Ex nochmal im Wald nach ihr gesucht. Dabei sei er auf den Vierbeiner gestoßen. Carina und Mark hatten sich im Internet kennengelernt. Nach einem Jahr und neun Monaten trennte sich die Schülerin von dem Elektriker – etwa eine Woche vor ihrem Verschwinden.

Warum musste Carina S. sterben? Ihre Familie wird hoffen, dass Mark B. vor Gericht sein Schweigen bricht und womöglich endliche alle quälenden Fragen beantworten wird. Sollte er verurteilt werden, droht ihm wegen Totschlags eine lebenslängliche Strafe.