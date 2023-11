Dortmund: BVB trauert um Junioren-Fußballer – Teenager stirbt nach Unglück auf dem Platz

„Und plötzlich steht die Welt still.“ Dortmund trauert um Juniorenspieler Irvin (†14), der nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler in einem C-Jugend-Fußballspiel am vergangenen Samstag (11. November) regungslos am Boden liegen geblieben war.

Die DJK TuS Körne teilte nun eine Woche später mit, dass der 14-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen ist. „Irvins Tod macht uns fassungslos und tief betroffen; er lässt uns unendlich traurig und ohnmächtig zurück.“ Die Anteilnahme ist bis weit über die Grenzen der Stadt riesig. Auch der BVB trauert um den Jugendspieler, der viel zu früh gestorben ist.

Dortmund: Junioren-Fußballer stirbt

Neben zahlreichen Vereinen aus Dortmund sprach Borussia Dortmund den Angehörigen des verstorbenen 14-Jährigen sein Beileid bei „X“ (vormals Twitter) aus: „Die gesamte Dortmunder Fußballfamilie ist schockiert und zutiefst traurig. Unsere Gedanken sind bei der Familie und allen Angehörigen.“

Die Verantwortlichen der DJK TuS Körne können den Gedanken an den schmerzlichen Verlust kaum aushalten: „Dass der Fußball, der uns allen so viel gibt und den auch Irvin so geliebt hat, uns ein Kind aus unserer Mitte nimmt, ist für uns nicht zu begreifen und rückt den Spielbetrieb in den Hintergrund“, teilte der Verein mit: „Sein freundliches Wesen und sein Lachen vermissen wir schon jetzt und die Lücke, die Irvin hinterlässt, ist nicht zu füllen.“

Spendenaktion für verstorbenen Jugendlichen

Der Verein wolle alles dafür geben, um Familie, Freunden und Mannschaftskameraden des Verstorbenen beizustehen: „Wir werden Irvin beim DJK TuS Körne nie vergessen und ihm in unserem Verein ein ehrendes Andenken bewahren.“

Nach dem Schicksalsschlag ist bereits eine Spendenaktion ins Leben gerufen worden: „Wir möchten auf diese Weise die Familie unterstützen, um eine schöne Beerdigung für Irvin organisieren zu können“, heißt es darin. Die Spendenbereitschaft ist enorm. So ist das Spendenziel von 10.000 Euro bereits am Wochenende nach Bekanntwerden des Schicksalsschlags übertroffen worden.