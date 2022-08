Deutsche Bahn in Dortmund: Endlich! Züge am Hauptbahnhof fahren wieder

Aufatmen bei Kunden der Deutschen Bahn in Dortmund. Das Chaos am Hauptbahnhof hat ein Ende.

Am späten Samstagabend (20. August) teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit, dass die Züge wieder rollen.

Dortmund Hauptbahnhof stand komplett still

Viele Reisende dürften ziemlich gefrustet ins Wochenende gestartet sein. Denn den gesamten Samstag über ging gar nichts mehr in Dortmund.

Kein Zug konnte den Hauptbahnhof der Ruhrpott-Stadt passieren. Grund dafür waren Unwetterschäden der vergangenen Nacht. In Dortmund war es zu großen Regenfällen gekommen.

Am Hauptbahnhof in Dortmund geht aktuell nichts. Foto: News4 Video Line

„Fernverkehrszüge mit Beginn, Ende oder Halt in Dortmund werden umgeleitet. Der Halt Dortmund Hbf fällt aus. Verspätungen einplanen. Vereinzelt (Teil-)Ausfälle möglich“, so die Deutsche Bahn.

Das steckte hinter dem Chaos bei der Deutschen Bahn in Dortmund

Schuld an den Ausfällen war ein Wassereinbruch in einem Stellwerk, der gegen 3.37 Uhr in der Nacht zum Samstag bekannt wurde. Erst in den späten Abendstunden konnten die Schäden am Stellwerk repariert werden.

Besonders bitter wurde es vor Anpfiff für BVB- beziehungsweise Bremen-Fans. Das Spiel wurde am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Viele Besucher wollten mit dem Zug anreisen. Das sollte sich als schwierig erweisen (hier mehr dazu>>>).

Nach Abpfiff der Partie hatten die Fans der Borussia allerdings ganz andere Sorgen (den historischen Grund dafür erfährst du hier >>>).

Alle anderen Kunden der Deutschen Bahn dürften erleichtert sein. Denn die Züge am Hauptbahnhof in Dortmund fahren wieder. Reisende sollten zu später Stunde allerdings noch mit Verzögerungen im Betriebsablauf rechnen.

„Am Sonntagmorgen sollte alles wieder seinen gewohnten Gang gehen“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber DER WESTEN mit. (gb/ak)