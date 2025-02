Chico (Kürsat Yildirim) privat: Vom Krimmillen zum Millionär

Der Name Chico ist untrennbar mit einer der ungewöhnlichsten Erfolgsgeschichten der Lotto-Geschichte verbunden. Bekannt als der Lottokönig, hat Chico sich einen Platz in den Köpfen vieler Menschen erobert, nicht nur durch seinen außergewöhnlichen Gewinn, sondern auch durch seine einzigartige Lebensgeschichte. Doch wie sieht es mit dem Privatleben von Kürsat Yildirim aus? Wir verraten dir in diesem Artikel, was du über Chico privat wissen musst..

Chico privat: Vom kriminellen Leben zum Neuanfang

Geboren am 09.11.1980, als Kürsat Yildirim in der Türkei, wuchs er in Dortmund auf und kämpfte sich über Jahre hinweg durch viele Herausforderungen. Bereits in jungen Jahren geriet er in die Fänge von Drogen und einer kriminellen Vergangenheit. Suchtprobleme, die zu mehreren Therapien führten, sowie ein Aufenthalt im Gefängnis aufgrund von Diebstahl und Körperverletzung prägten seine Jugend. Doch trotz dieser dunklen Kapitel in seiner Biografie zeigte er nie auf und kämpfte sich zurück.

Früher arbeitete er als Kranfahrer, doch als ihm das große Glück in Form eines Lottogewinns zuteilwurde, änderte sich alles. Im September 2022 gewann Kürsat Yildirim fast 10 Millionen Euro im Lotto und wurde von einem auf den anderen Tag zu einem Multimillionär.

Chico wird Millionär: Der öffentliche Gewinn und der neue Lebensstil

Entgegen vieler Empfehlungen, den Gewinn privat zu halten, entschied sich Chico, seinen Lotto-Gewinn öffentlich zu machen. Diese Entscheidung brachte ihm eine enorme Medienaufmerksamkeit ein. Als „Lotto-Millionär Chico“ wurde er von den deutschen Medien regelrecht entdeckte – und er nahm diese neue Rolle an. Im Fernsehen war er als neuer Dauergast in Doku-Formaten wie „Stern TV“ und weiteren Sendungen zu sehen.

Doch der neue Reichtum brachte auch Veränderungen in seinem Privatleben. Chico kündigte seinen Job als Kranfahrer und gönnte sich zunächst zwei luxuriöse Sportwagen – einen Porsche und einen Ferrari – um seinen neuen Status zu feiern. Doch das war nur der Anfang.

Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Kürsat Yildirim privat: Leben im Luxus und neue Projekte

Der Traum vom eigenen Zuhause wurde endlich Realität. Chico, der lange Zeit bei seiner Mutter lebte, kaufte sich ein Penthouse am Phoenixsee in Dortmund – eine der exklusivsten Lagen der Stadt. Dieser Kauf markierte für den Lotto-Millionär einen weiteren Schritt in die Freiheit, das Leben in den eigenen vier Wänden zu genießen und gleichzeitig das Bild eines erfolgreichen, aber bodenständigen Mannes zu pflegen.

Doch der Gewinn brachte Chico nicht nur Luxus und den Ruf als Millionär. Er erkannte auch schnell, dass der Ruhm und die Bekanntheit als Influencer viele neue Einkommensquellen bieten. Inzwischen soll er insgesamt neun Immobilien besitzen und mit seinen sozialen Medien und seinen Influencer-Aktivitäten zusätzliches Geld verdienen.

Chico Freundin: Die Liebe und die Trennung von Candice

In der Zeit nach seinem Lottogewinn führte Kürsat Yildirim privat eine Beziehung mit Candice Newgas, einer Polizistin. Seine neue Freundin hatte er auf eher ungewöhnliche Weise kennengelernt. Die beiden trafen sich, als Chico aufgrund zu schnellen Fahrens von der Candice verwarnt wurde. Trotz der aufregenden Geschichte und der öffentlichen Aufmerksamkeit hielt die Beziehung mit seiner Freundin rund anderthalb Jahre, bevor sich Chico und Candice im Juni 2024 wieder trennten.

Foto: IMAGO/Gartner

Der Blick in die Zukunft: Chico bei „Promis unter Palmen“

Der Multimillionär hat weiterhin große Pläne für die Zukunft. Eines seiner aufregendsten Projekte ist die Teilnahme an der TV-Show „Promis unter Palmen“ bei Sat1., die am 17. Februar 2025 startet. Dort wird er wieder einmal in der Öffentlichkeit stehen und für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Inzwischen ist er weit mehr als nur ein glücklicher Lottogewinner – er ist ein Unternehmer, ein Influencer und ein Mann, der sich von seiner schwierigen Vergangenheit nicht definieren lässt. Ob er auch viel über sein Privatleben im TV erzählen wird, bleibt abzuwarten.