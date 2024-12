Vor laufender Kamera: Lotto-Millionär Chico wird überfallen – „Wo ist mein Geld?“

Auf Instagram können die Fans des Lotto-Millionärs Chico es kaum fassen, denn in seinem neusten Video wird der Lotto-Gewinner ganz plötzlich überfallen. Schockiert teilt Chico den Vorfall auf Instagram und schreibt: „Gefährliche Tage in Dubai.“

Eigentlich wollte Chico nur ein paar entspannte Tage im schönen Dubai verbringen. In dem Video kann man sehen, wie der Lotto-Millionär entspannt in einer imposanten Bar sitzt und sich mit einer jungen Frau unterhält. Jedoch wird diese Idylle urplötzlich gestört.

Lotto-Millionär Chico rückt schnell das Geld raus

Bedrohlich stampft der Angreifer auf Chico zu und unterbricht dessen Gespräch, woraufhin der sich gehörig erschreckt. Der Unbekannte schreit den Lotto-Millionär an: „Wo ist mein Geld?“ Schockiert lenkt Chico schnell ein, versucht, den Angreifer zu besänftigen und sagt: „Du kriegst dein Geld.“

Chico holt das Geld aus seiner Tasche und versucht dem Mann den entsprechenden Betrag zu geben, aber dem scheint dies wohl zu lange zu dauern. Er versucht, direkt nach dem ganzen Batzen Geld zu greifen. Entsetzt schreit der Lotto-Millionär „doch nicht alles!“, und überreicht ein paar Scheine, die er seinem Gegenüber wohl schuldet.

Zufrieden nickend zieht sein Angreifer mit dem Geld wieder ab – da hat der Lotto-Millionär Chico wohl noch einmal Glück gehabt. Jedoch sollten Chicos Fans nicht zu große Angst um den Millionär haben, denn bei dem vermeintlichen Dieb handelt es sich tatsächlich um den kleinwüchsigen Influencer Yahya, der auf Instagram als „brhom.yahea“ bekannt ist. Er postet auf seinem Account regelmäßige witzige Videos.

Gefahr lauert selbst in Dubai

In den Kommentaren sind die Fans von Chico von seinem neuesten Video amüsiert und der Lotto-Millionär erntet viele lachende Smileys. Eine Userin schreibt scherzhaft: „Du bist selbst in Dubai nicht mehr sicher, Chico“. Eine andere Nutzerin stimmt zu: „Ich dachte, du bist in Dubai sicher, Chico.“

Der Dortmunder sollte jedoch tatsächlich vorsichtig sein, wie ein Instagram-Nutzer warnt: „Wenn du so weiter machst, bist du bald ohne Kohle.“ Aber da Yahya hat so vehement sein Geld eingefordert, hat Chico wahrscheinlich genau richtig reagiert. Eine Instagram-Nutzerin stellt fest: „Egal, wie klein man ist, aufs Auftreten kommt es an.“