Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet neue Mega-Stars – Fans müssen schnell sein

Rea Garvey, Bosse, Kontra K, Samu Haber, Nico Santos und Co. – die Liste der Acts auf dem Zeltfestival Ruhr in Bochum ist bereits lang gewesen. Doch das war noch lange nicht alles.

Am Donnerstag (12. Dezember) haben die Veranstalter zahlreiche neue Acts verkündet, die beim Zeltfestival Ruhr 2025 dabei sein werden. Derweil sind die Tickets für einzelne Shows am Kemnader See in Bochum beinahe ausverkauft.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Das sind die neuen Acts

Das Zeltfestival Ruhr ist nicht nur für seine Musik-Highlights bekannt. Neben zahlreiche Konzerten halten sich die Besucher jedes Jahr in den weißen Zelten auch die Bäuche. Denn die Größen der Comedy-Szene geben sich am Kemnader See in Bochum immer wieder die Ehre. So auch 2025.

Bei der 16. Ausgabe des Zeltfestivals Ruhr werden neben dem Lokalmatadoren Frank Gossen auch Torsten Sträter, Michael Mittermaier, Gerburt Jahnke, Siegfried und Joy sowie Cindy aus Marzahn am Start sein. Und das ist noch nicht alles. Neben den Comedy-Highlights können sich die Besucher auch auf Max Giesinger, Giovanni Zarrella & Band und Get Back freuen. Auch für den Spaß der Kleinsten ist mit dem Auftritt von Volker Rosin gesorgt.

Tickets werden knapp

Nach Angaben der Veranstalter sollten Fans bei bestimmten Konzerten nicht zu lange mit der Ticket-Bestellung warten. Besonders gefragt seien die Eintrittskarten für die Konzerte von Samu Haber, Rea Garvey und Kontra K.

Zeltfestival Ruhr in Bochum – das ist das Programm (Stand 12.12.2025)

22.08.2025 Rea Garvey

23.08.2025 Bosse

24.08.2025 Torsten Sträter

24.08.2025 Gerburg Jahnke

25.08.2025 Cindy aus Marzahn

25.08.2025 Gerburg Jahnke

26.08.2025 Samu Haber

27.08.2025 Siegried & Joy

28.08.2025 Nico Santos

28.08.2025 Get Back

28.08.2025 Siegried & Joy

29.08.2025 Berq

30.08.2025 Kontra K

30.08.2025 Volker Rosin

31.08.2025 Alvaro Soler

31.08.2025 Volker Rosin

01.09.2025 Torsten Sträter

01.09.2025 Frank Goosen

02.09.2025 Giovanni Zarrella & Band

03.09.2025 Max Giesinger

04.09.2025 Ben Zucker

05.09.2025 Christian Steiffen

06.09.2025 Milano

06.09.2025 Pawel Popolski

07.09.2025 Michael Mittermeier

„Doch insgeheim sorgt der frisch gekürte 1LIVE-Krone-Gewinner in der Kategorie ‚Bester

Newcomer Act‘ Berq für Furore“, ließen die Veranstalter durchblicken. Die Premiere des Durchstarters im Sparkassenzelt werde voraussichtlich noch in diesem Jahr ausverkauft sein. Wer auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, kann also jetzt noch zugreifen.