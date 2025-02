Tierheim Bochum: Pfleger nach Lieferung entsetzt – „Schämt euch!“

Traurige Augen und einsame Seelen – in den Tierheimen in NRW warten viele Vögel, Hunde und Katzen auf ein neues Zuhause. Doch nicht nur die traurigen Schicksale der großen und kleinen Wesen plagen die Tierpfleger, sondern auch Geld- und Platzprobleme.

Deshalb bitten sie immer wieder Tierfreunde um Hilfe. Doch nun sind die Pfleger wegen einer bestimmten Spende völlig schockiert – auch die User toben vor Wut.

Tierheim Bochum: Katzenbaum sorgt für Wut und Ärger

Dabei ist die Freude beim Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung eigentlich immer riesengroß, wenn sie eine Spende erhalten. Egal ob Futter, Spielzeug oder Kissen – beim letzten Paket war das Strahlen in den Augen der Pfleger aus NRW sicher enorm.

Doch als sie ihn öffneten, sahen sie das blanke Entsetzen: Der Kratzbaum war völlig kaputt. Denn als die Tierpfleger ihn aufstellten, knickte er fast um, wie die peitschende Weide bei Harry Potter. Für sie ist klar: „Es ist bestimmt gut gemeint, aber den können wir für unsere Katzen echt nicht mehr brauchen. Heile und stabil müssten die Spenden schon sein.“

Nutzer-Wut wegen kaputter Spende

Und das sehen wohl auch die zahlreichen Nutzer so, denn der Ärger war in allen Kommentaren deutlich zu spüren. „Pfui an die Menschen, die so etwas abgeben, schämt euch!“ wütete ein User. Und auch ein anderer fand: „So etwas geht gar nicht, das ist Sperrmüll!“ Der Wut kann sich auch ein weiterer User anschließen, denn er findet: „Einfach nur unverschämt von dem tollen ‚Spender‘“

Bleibt wohl nur zu hoffen, dass die restlichen Spenden für das Tierheim Bochum in Ordnung sind und vor allem ganz. Immerhin geht es um die zahlreichen großen und kleinen Tiere – und nicht um die kostengünstige Ablagerung von Müll.