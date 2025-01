Tierheim Bochum erhält Ekel-Paket – „Hauptsache irgendwie loswerden“

Das Tierheim Bochum beherbergt zahlreiche Vierbeiner, die auf der Suche nach einem neuen liebevollen Zuhause sind. Damit es den Tieren auch an nichts fehlt, nehmen die Pfleger und Mitarbeiter des Tierheims nur zu gerne Spenden entgegen.

Vor allem, wenn es den Tieren gesundheitlich nicht gut geht und lebensnotwendige Operationen anstehen, freut sich das Tierheim Bochum über die ein oder andere Geldspende. Aber auch Sachspenden werden entgegengenommen – doch was die Tierheim-Mitarbeiter jetzt bekamen, ließ sie wütend werden.

Tierheim Bochum bekommt Ekel-Paket – und ärgert sich

Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 34.000 Follower) machte das Tierheim Bochum seinem Ärger Luft – und der Grund war in diesem Fall mal ausnahmsweise kein misshandelter oder ausgesetzter Vierbeiner.

„Wir freuen uns wirklich über die meisten Spenden… aber vollgekotzte Kratzbäume und Katzenklos (auch noch kaputt) gehören echt nicht dazu. Katzenklos können wir aus hygienischen Gründen gar nicht annehmen, auch nicht in heile. Kratzbäume können wir zurzeit nicht lagern und in Benutzt auch nicht für unsere Katzen verwenden, weil sie nicht desinfiziert werden können. Vollgekotzt abgegeben, können wir sie aber nicht mal einlagern, wenn Platz ist“, ärgert sich das Tierheim in dem Social-Media-Post.

Zahlreiche Tierfreunde können den Frust nachvollziehen

Dazu teilt das Tierheim Fotos, welches einen verunreinigten Kratzbaum und ein zerstörtes Katzenklo zeigen. Offenbar wollte da ein Katzenbesitzer dem Tierheim seine Überbleibsel spenden. „Bitte fragt vorher an, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob wir etwas benötigen“, appelliert das Tierheim.

Und zahlreiche Tierfreunde lässt der Anblick der defekten und beschmutzten Utensilien, die jemand dem Tierheim zukommen ließ, wütend werden. „Hauptsache irgendwie loswerden! Sowas gleich zur Müllkippe zu bringen, scheint wohl zu viel verlangt zu sein“, ärgert sich eine Frau. „Unverschämt einfach, würde mich schämen“, poltert eine weitere Frau drauflos.