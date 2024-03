Tierheim Bochum mit unscheinbarem Schild – dahinter verbirgt sich ein ernster Grund

Das Tierheim Bochum kümmert sich um Vierbeiner aller Art, von Hunden über Katzen bis hin zu Kleintieren jeden Alters. Viele Tierfreunde haben hier schon ihr Haustier fürs Leben gefunden, viele Tiere haben hier nach einem schlimmen Schicksal ihre verdiente zweite Chance bekommen.

Doch nicht immer verläuft die Tierschutzarbeit so positiv. Immer wieder müssen die Tierschützer zahlreiche Hindernisse überwinden. An der Tür des Tierheims hängt in diesem Zusammenhang ein unscheinbares Schild, das einen ernsten Hintergrund hat. Das Tierheim klärt jetzt auf.

Tierheim Bochum: Kleines Schild mit ernstem Grund

„Habt ihr eigentlich schon mal unser Schild direkt an unserer Eingangstür gesehen und euch vielleicht gefragt, was da eigentlich genau dahintersteckt, hinter einem ‚Tierheim nach den Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes e.V.‘?“, richtet das Tierheim Bochum die Frage an die Community. Seit 2018 hängt die Plakette des Deutschen Tierschutzbundes an der Eingangstür – doch sie signalisiert nicht nur die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für die Haltung von Tierheimtieren, sondern noch viel mehr.

Um eine solche Plakette zu erhalten, werden nicht nur die Haltungsbedingungen der Tiere wie Platz, Pflege, Futter und Hygiene bewertet, sondern auch die Organisation und Abläufe.

Ein Quarantänebereich ist beispielsweise zwingend erforderlich, da die Tiere, die neu in das Tierheim Bochum kommen, getrennt von den anderen Tieren gehalten werden müssen. Neben dem Quarantänebereich muss es auch Krankenstationen für Hunde, Katzen und Kleintiere geben. Und noch einen Punkt nennt das Tierheim explizit: den Vermittlungsbereich für Hunde, in dem eine Gruppenhaltung erwünscht ist.

Bau eines neuen Hundehauses

Die Tierschützer sind gerade dabei, ein neues Hundehaus mit Resozialisierungsbereich zu bauen. Dort können dann verträgliche Hunde in kleinen Gruppen oder zumindest paarweise untergebracht werden. Danach müssen die Quarantäne- und Krankenstationen für Hunde und Katzen „in Angriff genommen“ werden, denn der Platz bei den Tierschützern reicht schon lange nicht mehr aus.

Damit weisen sie darauf hin: Die Plakette ist mehr als nur ein kleines Schild. Dahinter stecken viele Vorschriften und noch viel mehr Arbeit. Daher hat das Tierheim Bochum „diese Plakette mit Stolz angebracht“.