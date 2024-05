Tierheim Bochum: Mitarbeiter erhalten Post – DAS macht sie einfach sprachlos

So wie alle anderen Tierheime wünscht sich auch das Tierheim Bochum, dass ihre Schützlinge ein schönes neues Zuhause finden. Eine Zeit lang können sie den Hunden, Katzen und Co. zwar eine Heimat bieten, aber der Rest des tierischen Lebens sollte in einer liebevollen Familie stattfinden.

Leider klappt das nicht immer. Diese Erfahrung musste wohl auch schon das Tierheim Bochum machen. Jetzt haben die Mitarbeiter eine Nachricht erhalten, die sie einfach sprachlos macht. Denn damit hat wohl keiner gerechnet.

Tierheim Bochum: Diese Post macht sprachlos

Es ist schon eine Weile her, dass die halbwilden Katzen Crasy (jetzt Chrissy) und Lucas vom Tierheim Bochum in ihr neues Zuhause kamen. Und dabei haben sie es richtig gut getroffen, denn sie sind im Spätsommer 2022 auf einem spannenden Hof gelandet. Hier gibt es Hühner, Hunde und Pferde.Die anderen Tiere waren von Anfang an kein Problem für die beiden Katzen. Zumal sie erst mal noch eine Eingewöhnungszeit in den gemütlichen vier Wänden hatten, bevor sie draußen alles erkunden durften.

Inzwischen haben sie sich super eingelebt und sich außerdem als praktische Mäusefänger nützlich gemacht. Das alles erfahren die Follower auf der Facebook-Seite des Tierheims. Denn das Tierheim Bochum hat eine Nachricht der neuen Besitzer geteilt.

Doch eine Sache macht die Mitarbeiter wohl beinahe sprachlos: Die beiden Samtpfoten haben sich anscheinend so gut auf dem Hof im beschaulichen Sauerland eingelebt, dass vor allem der rote Lucas ein richtiger Schmusekater geworden ist. Und das ist kaum zu glauben, waren beide vorher doch halbwilde Katzen.

Ende gut, alles gut

Die neuen Besitzer wollen ihre neuen Fellfreunde gar nicht mehr missen, schreiben sie. Darüber freuen sich nicht nur die Mitarbeiter vom Tierheim Bochum, denn auch der Facebook-Post ist gespickt mit jeder Menge Herzen und Daumen hoch.

Schön zu hören, dass eine Tierheim-Geschichte ein so gutes Ende finden kann.

