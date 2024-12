Tierheim Bochum: Plötzlich stehen mehrere Pakete vor der Tür – der Inhalt rührt zu Tränen

Immer wieder werden Tiere achtlos in der Wildnis oder ungeschützt an Straßenrändern ausgesetzt. Dass die Zahl gerade nach Weihnachten, wo viele wohl alle Jahre wieder auch Tiere verschenken werden, steigen wird, ist traurigerweise gewiss – da machen sich auch die Tierheime Bochum, Essen und Co. nichts vor.

Manchmal sind Tier-Besitzer sogar so dreist, dass sie den Tierheimen einfach nur Pakete mit ihren Vierbeinern vor die Tür stellen. Als das Tierheim Bochum jetzt mehrere Boxen vor der Tür fand, ahnte es direkt das Schlimmste.

Tierheim Bochum macht Fund vor der Tür

Doch darin sollten die Mitarbeiter keine ausgesetzten Tiere finden. Stattdessen erwartete sie eine freudige Überraschung. „Tolle Spenden sind wieder bei uns angekommen“, berichtet das Tierheim Bochum jetzt auf Facebook.

Gleich mehrere gute Seelen hatten sich den Wunschzettel der Tierpfleger zur Hand genommen und waren daraufhin ins nächste Geschäft losgezogen. „Richtig klasse Sachen von unseren Wunschzetteln, die in vielen Läden hängen und auch ganz viel von unserer Amazon-Wunschliste. Vor allem Hygiene-Katzenstreu brauchten wir ja dringend.“ Nicht nur dem Tierheim Bochum geht bei diesem Fund das Herz auf.

Tierfans freuen sich gleich mit

„Danke, dass ihr unserem Aufruf sofort gefolgt seid. Vielen herzlichen Dank an alle Spender, ihr macht uns sehr glücklich“, schließt das NRW-Tierheim seinen Dankes-Beitrag im Netz. Dazu teilte es einige Bilder von den riesigen Paketen samt Inhalt. Darunter war nicht nur Spielzeug und Knabbereien für die tierischen Bewohner, sondern auch ein paar kleine Aufmerksamkeiten für die Pfleger dabei.

Auch den Followern des Tierheims Bochum geht bei dieser Aktion das Herz auf. „Danke, danke, danke“, kann eine ihre Freude in der Kommentarspalte etwa kaum zurückhalten. Bleibt zu hoffen, dass den Pflegern noch weitere Überraschungen dieser Art zur nahenden Weihnachtszeit bevorstehen werden.