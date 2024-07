Tierheim Bochum öffnet Paket – Mitarbeitern fällt alles aus dem Gesicht: „Bitte WAS?“

Die Tierpfleger im Tierheim Bochum sind so einiges gewohnt. Immer wieder erleben sie schwere Tierschicksale aus nächster Nähe. Ob verwahrloste Hunde, ausgesetzte Katzen oder schwerverletzte Wildtiere – die Arbeit im Tierheim bringt Mitarbeiter immer wieder an ihre Grenzen.

Nicht selten kommt die unliebsame Überraschung auch in Kartons, die von Unbekannten vor dem Tierheim-Tor abgestellt werden. Bei einer Lieferung, die das Tierheim Bochum neulich entgegennehmen musste, fielen die Mitarbeiter mal wieder vom Glauben ab – doch dieses Mal aus einem ganz anderen Grund.

Tierheim in NRW: Bei diesem Anblick müssen selbst Mitarbeiter schlucken – „Werden wir nie verstehen"

Tierheim Bochum entgeistert: „Bitte WAS?“

Alle Bochumer bitte jetzt tief durchatmen. Denn dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven. Wie das Tierheim Bochum mitteilt, hat sich bei der letzten Lieferung etwas in die Kartons gemischt, dass hier keiner gerne sehen will. Dabei handelt es sich um neue Katzentoiletten. Und was ist daran falsch?

Nun, sie wurden ausgerechnet in schwarz-gelber Farbe gebracht. Die Farbkombination von Borussia Dortmund kommt in der VfL-Stadt natürlich weniger gut an: „Schwarz-gelb… bitte WAS hat sich der Lieferant unserer genormten Katzentoiletten für die Quarantäne gedacht?“, fragen die Mitarbeiter schockiert, aber natürlich mit Augenzwinkern.

Bochumer lachen sich schlapp:

Die Reaktionen bei Facebook lassen nicht lange auf sich warten. „Der hat sich bestimmt in der Stadt geirrt“, mutmaßt einer. Manch einer outet sich sogar als BVB-Fan und feiert die Lieferung: „Also, ich finde, das ist die einzig richtige Farbkombi.“

Das freut die VfL-Fans unter den Tierfreunden umso mehr. Denn sie sehen den Fußballbezug als klaren Wink mit dem Zaunpfahl: „Kann man doch prima für die Darmentleerung nehmen“ und „genau die richtigen Farben, um sie als Klo zu benutzen“, finden sie. Aus ihrer Sicht sollen die Katzen jetzt erst recht ordentliche Eier legen. Na dann: Prost Mahlzeit.