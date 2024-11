Tierheim Bochum: Pfleger wollen Tier kastrieren – als sie zugreifen, folgt der Schock! „Welches *loch?“

„Unfassbar, was sind das für Menschen, die so etwas machen, mir fehlen einfach nur die Worte“, schimpfte eine Userin unter dem Beitrag eines Tierheims aus NRW. Und nicht nur sie, auch viele andere Nutzer ließen ihren Emotionen freien Lauf.

Verständlich, denn auch die Pfleger aus Bochum waren entsetzt. So etwas erleben sie nicht alle Tage! Dabei wollten sie eigentlich nur ein Tier kastrieren – doch dann kam der grausame Schock.

Tierheim Bochum: Voruntersuchung enthüllt grausame Tat

Alles begann damit, dass „Yang zusammen mit Ying als Fundtiere von der Dietrich-Benking-Straße“ ins Tierheim Bochum kamen. Dabei handelt es sich nicht um japanische Lebewesen, sondern um zwei süße Kaninchen. Und auch ein Foto von Yang hat das Tierheim geteilt – darauf blickt das bunt gefleckte Kaninchen mit großen Kulleraugen in die Kamera.

Doch ob es der Schock über seine Vergangenheit oder die Dankbarkeit war, die seine Augen so groß werden ließ, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Doch was ist eigentlich passiert? Nun, auch das berichten die Pfleger. So erzählten sie, dass „Yang kastriert werden“ sollte. Allerdings „hat unsere tiermedizinische Fachangestellte beim Vorbeigehen etwas Komisches“ gespürt. Weiter hieß es, dass sie „ein Diabolo herausoperiert“ haben.

Was das ist? Nun, es ist „ein Projektil eines Luftgewehrs“. Natürlich fragt sich nicht nur das Tierheim, sondern auch so mancher Liebhaber: „Wer bitte schießt aus Spaß auf Haustiere?“ Und vor allem: „Welches A*loch macht so etwas?“

„Ganz furchtbar“: User-Schock wegen Diabolo-Fund

„Ganz furchtbar, das macht einen so richtig wütend“, wütete so eine Userin. „Wie grausam manche Menschen sind?“, fragte sich auch ein anderer Tier-Liebhaber. „Meine gute Erziehung und Facebook hindern mich an einem passenden Kommentar, was ich von so Subjekten halte“, schrieb auch ein anderer Nutzer unter dem Facebook-Beitrag.

Bleibt zu hoffen, dass sie bald ein neues Zuhause finden. Zumindest sind sie jetzt im Tierheim Bochum in Sicherheit. Eines ist jedoch sicher: Solche Eingriffe sind nicht immer billig – wer dem Tierheim jetzt unter die Arme greifen möchte, kann HIER spenden.