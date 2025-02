Tierheim Bochum nimmt Fundtier auf – eine Sache lässt die Pfleger verzweifeln

Hunde, Katzen, Kleintiere – sie alle warten in Tierheimen darauf, ein neues Zuhause zu finden. Oft stecken hinter den Vierbeinern traurige Schicksale, doch alle wollen das gleiche: Einen Ort, an dem sie geliebt und gebraucht werden. Auch das Tierheim in Bochum vermittelt heimatlose Fellknäuel. DER WESTEN war vor Ort und hat sich ein ganz besonderes Energiebündel angeschaut: Kater Didi.

Doch während andere Samtpfoten blitzschnell neue Familien finden, hat er sein neues Körbchen noch nicht gefunden. Denn Kater Didi schreckt viele Interessenten aus einem ganz bestimmten Grund ab. Die Pfleger des Tierheim Bochum sind verzweifelt.

Tierheim Bochum sucht neues Zuhause für Kater

Das Leben hat es mit Kater Didi nicht immer gut gemeint. Gefunden wurde er vor rund vier Monaten als winziges Kätzchen – und zwar an einem Ort, der alles andere als kuschelig ist: einem Schrottplatz. Doch der kleine Kämpfer ließ sich nicht unterkriegen. Im Tierheim Bochum hat er sich mittlerweile zu einem echten Draufgänger entwickelt. Kaum öffnet sich dort die Tür zu seinem Reich, ist er zur Stelle, schnurrt um die Beine, immer auf der Jagd nach einem Leckerli.

Klingt nach einem echten Glücksgriff, oder? Doch Didi hat ein kleines Handicap: Er leidet an chronischem Katzenschnupfen. Klingt schlimmer, als es ist – meistens macht ihm das gar nichts aus. Nur wenn es draußen so richtig ungemütlich wird oder Stress aufkommt, kann es ihn mal erwischen. Nach zwei bis drei Tagen ist der Spuk aber meist vorbei. Trotzdem schreckt die Angst vor möglichen Tierarztkosten viele potenzielle Interessenten ab.

Dabei bringt Didi alles mit, was einen idealen Kater ausmacht!

Tierheim Bochum vermittelt Kater mit Charakter

Selbstbewusst? Check. Neugierig? Check. „Er hat vor kaum irgendwas Angst“, betont Nicole Klauer, Katzenpflegerin und stellvertretende Tierheimleiterin. „Er ist kein Kater, der sich versteckt.“

„Deswegen soll man ihn auch alleine halten, weil er ein bisschen frecher ist“, schmunzelt Klauer. „Wir hatten versucht, ihn zu vergesellschaften, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hat die anderen Katzen stramm stehen lassen“, so die Tierpflegerin weiter. Didi möchte eben Chef im eigenen Revier sein. Dafür liebt er es, draußen auf Entdeckungstour zu gehen.

Ein Haushalt mit Freigang, Spielmöglichkeiten und Menschen, die wissen, dass Didi seinen eigenen Kopf hat, würden dem Kater gefallen. Kleine Kinder sollten schon etwas älter sein – denn wenn Didi eins nicht ist, dann ein Schmusekätzchen für Babys.

Eines ist sicher: Mit Didi wird es nie langweilig. Wer den Kater kennenlernen will, kann sich direkt beim Tierheim Bochum melden. Und vielleicht findet er trotz kleinem Handicap schon bald ein Zuhause für immer.