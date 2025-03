Tierheim Bochum vermittelt Hund – doch der kommt postwendend zurück

Viele Lebewesen in den Tierheimen in NRW haben oft nur einen Wunsch: Ein neues, liebesvolles Zuhause finden. Auch die Tierpfleger in den Einrichtungen fiebern mit ihren Schützlingen mit und wünschen ihnen ein Happy End.

Umso trauriger ist es, wenn aus einem neuen Heim dann doch nichts wird – wie im Tierheim Bochum. Dort kehrte ein vermittelter Hund schon nach wenigen Monaten zurück.

Tierheim Bochum muss Hund zurücknehmen

Auf Facebook erzählen die Mitarbeiter des Tierheims Bochum die traurige Geschichte von Hund Bruno. „Tierheimalltag bringt Freude, aber auch manche Tränen und viiieeeel Unverständnis der Menschheit gegenüber“, beginnt der Beitrag von Montag (24. März).

Demnach musste das Tierheim den bereits vermittelten Vierbeiner Bruno wieder aufnehmen. „Aber egal was ist, wir stehen immer für unsere Tiere ein und auch nach der Vermittlung sind wir für sie da oder wie in Brunos Fall, können sie jederzeit zu uns zurück!“, bekräftigen die Tierfreunde. Nach fünf Monaten ist der Hund „wieder bei uns“, heißt es in dem Beitrag weiter. „In seinem alten Zuhause passte die Chemie nicht.“

Auch interessant: Tierheim Bochum vermittelt Hund – neun Jahre später trudelt die Nachricht ein

Tierheim Bochum: „Zum Glück ist er hart im Nehmen“

Die traurige Entwicklung hat der Vierbeiner allerdings gut verkraftet, berichten die Mitarbeiter der Einrichtung Bochum: „Zum Glück ist er hart im Nehmen, gliedert sich wieder ein in unseren Alltag. Er hat ja seine Lieblingspflegerin, die ihm treu zur Seite steht.“ Auf einem Foto zu dem Beitrag sieht man den Hund ausgelassen an der Leine einer Frau über das Gelände spazieren.

Mehr aktuelle Themen und News:

Trotzdem lässt das Schicksal von Bruno niemanden kalt. In den Kommentaren zu dem Facebook-Beitrag drücken viele Tierfreunde ihr Mitgefühl aus. „Der Hund muss sich ja erstmal integrieren…Das dauert…Die Zeit sollte man haben und dem Tier auch geben“, findet etwa jemand. „Das ist traurig. Gut, dass Bruno bei euch abgegeben wurde“, so ein weiterer Kommentar. Gleichzeitig drücken viele die Daumen, dass Bruno bald doch noch ein passendes Zuhause findet.