Tierheim Bochum vermittelt Katze – Jahre später gibt es überraschend Post

Die Tierheime in NRW platzen aus allen Nähten. Immer mehr ausgesetzte, beschlagnahmte oder gefundene Tiere landen in einem der vielen Tierheime, wo oft weder Platz, Geld noch genügend Personal vorhanden sind. Dabei erleben die Tierschützer oft viel Leid. Viele Tierheime haben deshalb bereits einen Aufnahmestopp verhängt. Neben all den traurigen Nachrichten sind es oft die kleinen Erfolgsmomente, die Kraft geben. So ging es zumindest diesen Mitarbeitern aus dem Tierheim Bochum, als sie überraschend Post erhielten.

Tierheim Bochum: Post aus der Vergangenheit

Vor acht Jahren vermittelte der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung e.V. erfolgreich eine Katze, die ihr neues Zuhause sichtlich genießt. Trotzdem hat sie anscheinend nicht vergessen, wie ihr das Tierheim Bochum damals geholfen hat. Überraschenderweise erhielten die Tierpfleger daher, acht Jahre nach der erfolgreichen Vermittlung, einen Brief von den neuen Besitzern der Katze. Das auf Facebook veröffentlichte Foto des Briefes zeigt, dass die Katze in ihrem neuen Zuhause offensichtlich sehr verwöhnt wurde. So sehr, dass sie in typischer Katzenmanier bestimmtes Katzenfutter verweigert.

Die Besitzer haben sich daher dazu entschlossen, das bisherige Futter, das die Katze nicht mehr frisst, als Spende an das Tierheim Bochum zurückzugeben. Eine ganze Kiste voller Katzenfutter ist im Hintergrund des Fotos vom Brief zu erkennen. Auch eine kleine Geldspende ist dem Brief beigelegt. Das Tierheim bedankt sich dafür. Spenden kann die Einrichtung schließlich immer gut gebrauchen!

Tierheime sind auf Spenden angewiesen

Dieser Facebook-Post macht auf ein wichtiges Thema aufmerksam. Die Tierheime in NRW sind auf Spenden angewiesen. Vor allem Geldspenden kann jedes Tierheim gut gebrauchen, denn meist sind die finanziellen Mittel der Tierheime begrenzt. Auch Sachspenden werden in der Regel gerne angenommen: Futterspenden, Tierzubehör wie Hundehütten und Kratzbäume ebenso wie Decken oder Spielzeug.

„Wir haben auch zwei verwöhnte Katzen bei uns aus dem Tierheim Bochum und haben vor einiger Zeit nicht gewolltes Futter abgegeben im Tierheim“, erzählte eine Userin unter dem Beitrag.