Tierheim Bochum macht Herzlos-Fund in Spendenbox – „Gott sei Dank rechtzeitig gefunden“

Das Tierheim Bochum machte einen absoluten Herzlos-Fund: In ihrer Spendenhütte entdeckten sie plötzlich zwei ausgesetzte Tiere – versteckt in einer Box!

Eingepfercht in einer engen Box – wer tut das einem Tier bloß an? Das fragt sich auch das Tierheim Bochum. Pfleger fanden in der eigenen Spendenhütte eine Box. Der Inhalt: zwei männliche Bartagame.

Tierheim Bochum teilt trauriges Schicksal auf Facebook-Account

Wer ein Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein eigenes Familienmitglied. Weggeben? Auf keinen Fall! Doch einige Tierbesitzer machen wohl vor nichts Halt.

Auf seiner Facebook-Seite teilte das Tierheim Bochum das traurige Schicksal der zwei ausgesetzten Vierbeiner. „Über Spenden in unserer Spendenhütte freuen wir uns ja immer – bei abgestellten Boxen mit Tieren hält sich die Freude in Grenzen. Schnappi wurde mit einer weiteren Bartagame (diese hat bereits ein neues Zuhause gefunden) bei ziemlich niedrigen Temperaturen einfach in unserer Spendenhütte abgestellt“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

+++Tierheim in NRW: Niemand will verstümmelte Hündin haben – doch dann kommt plötzlich alles anders+++

+++Hund in NRW kehrt ins Tierheim zurück – Tierschützer ahnen Schreckliches+++

Bartagame Schnappi sucht neues Zuhause

„Gott sei Dank haben wir sie noch rechtzeitig gefunden, konnten sie aufwärmen und ordentlich aufpäppeln. Nun sucht unser Hausdrache nach einem neuen Zuhause. Wer also noch ein warmes, sonniges Plätzchen für den kleinen Kerl zu bieten hat – gerne melden“, heißt es weiterhin.

Weitere spannende Themen und interessante Nachrichten auf unserem Portal:

„Ich drück dem Kleinen die Daumen und euch, dass er bald vermittelt, wird“, schreibt eine Frau unter dem Beitrag. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Bartagame Schnappi wirklich schon bald in liebevolle Hände kommt.

Nicht nur Bartagame Schnappi hatte der Besitzer herzlos ausgesetzt. Auch sechs Welpen standen bei der Eiseskälte vor dem Tor eines Tierheims. Wie es ihnen jetzt geht, liest du hier.