Ruhr Park Bochum winkt mit satten Rabatten – doch es gibt einen Haken

Weihnachten ist schon lange vorbei und auch der Januar neigt sich langsam dem Ende zu – doch obwohl sich viele schon auf die warmen Sommermonate freuen, dauert es noch ein paar Monate, bis der Rucksack ausgepackt werden kann. Hinzu kommt, dass das Wetter in NRW eher nach einem dicken Schal und Winterkleidung schreit.

Da kommt der XXL-Rabatt im Ruhr Park Bochum gerade recht. Denn damit kann man sich auf jeden Fall ordentlich eindecken. Doch bevor man sich das Portemonnaie schnappt und losstürmt, sollte man weiterlesen.

Ruhr Park Bochum: XXL-Rabatte – doch nicht jeder Laden ist dabei

So wirbt der Westfield Ruhr Park in Bochum auf seiner Instagram-Seite mit einer tollen Rabattaktion. Man kann sich auf „bis zu 70 % Rabatt auf Produkte in über 150 Shops“ freuen! So wirbt beispielsweise Guess bis zu 50 % und auch Tom Tailor will die Shopping-Fans mit einer Rabattaktion von bis zu 50 % locken.

+++ Ruhr Park Bochum verkündet selbst die Nachricht: „Endlich!“ +++

Aber die Sache hat einen Haken! Denn jetzt heißt es schnell sein, schließlich will jeder vom Rabatt profitieren und sich die besten Teile sichern. Doch Achtung: Es macht nicht jeder Laden bei der Aktion mit. Und nicht nur das: Die Tage der XXL-Rabattaktion sind auch begrenzt und außerdem unterschiedlich.

Ruhr Park Bochum: Zeiträume der Rabattaktion – eine Übersicht

So gibt es den Rabatt bei Tom Tailor vom 6. Januar bis zum 29. Januar, bei Guess vom 11. Januar bis zum 2. Februar. Hier eine kleine Auflistung der Geschäfte und Zeiträume:

Geschäft Rabatt Zeitraum ULLA POPKEN bis zu 15 % 6. Januar – 19. Januar G-STAR RAW bis zu 40 % 6. Januar – 15. Februar GUESS bis zu 50 % 11. Januar – 2. Februar TOM TAILOR bis zu 50 % 6. Januar – 29. Januar OROVIVO bis zu 50 % 2. Januar – 31. Januar Sinn bis zu 50 % 7. Januar – 20. Januar JEANS Fritz bis zu 50 % 14. Januar – 26. Januar Ruhr Park Bochum – Übersicht der Rabatte & Geschäfte

Also lieber doppelt und dreifach hinschauen, bevor man beim Blick auf den Kassenzettel ganz blass wird. In diesem Sinne: Augen auf und viel Spaß beim Bummeln.