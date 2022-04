Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

McDonald’s in Bochum: Neue Filiale geplant! Hier kannst du sie bald finden

Bochum. McDonald’s baut eine neue Filiale in Bochum!

Es gibt Neuigkeiten in Bochum! Dort wird nun nämlich ein weiteres Restaurant von McDonald’s auf einem Gelände gebaut, das den Bochumern sehr bekannt sein dürfte.

McDonald’s eröffnet neue Filiale in Bochum

Im Stadtteil Harpen soll bereits Ende des Jahres 2022 die Fast-Food-Kette ein neues Restaurant eröffnen, berichtet die „WAZ“.

---------------------------------------------------------------

Weitere Meldungen aus Bochum:

---------------------------------------------------------------

Bis Ende Oktober letzten Jahres stand auf dem Gelände etwas ganz anderes: Ein Baumarkt der Kette „Hammer“ verkaufte hier seit 2005 Farben, Tapeten, Teppiche und Co., für die 16 Mitarbeiter war dann 2021 Schluss. Für die Mitarbeiter seien neue Jobs in den Hammer-Filialen in der Umgebung gefunden worden.

Auf diesem Gelände baut McDonald's eine neue Filiale in Bochum. Foto: Funke Foto Services/dpa/Montage: DER WESTEN

---------------------------------------------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2020 betrug der Umsatz 19,2 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Gutscheine und Coupons gibt es online

---------------------------------------------------------------

Bauarbeiten für neuen McDonald’s haben allerdings noch nicht begonnen

Die Bauarbeiten für die neue McDonald’s-Filiale haben noch nicht begonnen.

Wie lange diese tatsächlich andauern sollen und welche Besonderheit das Schnell-Restaurant bekommen soll, das erfährst du bei der „WAZ“. (fb)