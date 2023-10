Supermarkt-Fans in Bochum können sich freuen! Das Ruhrgebiet gilt als klassisches „Rewe-Reich“. Doch bald haben Kunden in Bochum eine weitere Auswahl: Denn in Linden entsteht gerade ein neuer Edeka! Die Bauarbeiten laufen schon im ehemaligen Kaufhaus Wortmann.

Das berichtet die WAZ. Inzwischen wurde die Zufahrt vergrößert, Straße und Gehweg breiter. Zudem musste die Asphaltdecke stabiler gemacht werden, damit sie den Lkw-Verkehr aushalten kann. Jetzt ist zumindest die Straßenplanung beim neuen Edeka abgeschlossen.

Edeka in Bochum macht es offiziell! Kunden springen im Dreieck

Der neue Edeka in Bochum soll an der Hattinger Straße 774-776 spätestens im Frühjahr 2025 eröffnen, so die WAZ weiter. Bis dahin dauert es also noch etwas. Die Baukosten betragen rund 1,4 Millionen Euro – und werden nicht von der Stadt getragen. Denn wegen einer Ausbauvereinbarung erklärte sich Edeka bereit, das Gesamtprojekt zu finanzieren.

Gegenüber der WAZ sagt Edeka-Filialleiter Manfred Burkowski: „Der Bau hat begonnen und wir befinden uns momentan mitten in den Planungen.“ Jetzt arbeite das Team an der optischen Ausgestaltung des Supermarktes. Und weiter: „Wir planen die Öffnung zurzeit spätestens für das erste Quartal des Jahres 2025 ein.“

Erste Bilder von der Baustelle sind bereits vorhanden. Und auch Lindens Bezirksbürgermeister Marc Gräf hat sich geäußert. Alle weiteren Einzelheiten kannst du hier bei der WAZ lesen.