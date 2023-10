Camping-Urlaub in Bochum? Luxus-Platz eröffnet mitten in der City

Zugegeben: Bochum ist jetzt nicht gerade ein Ort für viele Reisende, um Urlaub zu machen. Doch für Camping-Fans gibt es jetzt eine gute Nachricht.

Denn mitten im Bochum öffnet ein Luxus-Platz für einen gemütlichen Camping-Urlaub. Hier können Reisemobile, Wohnwagen und Campervans zentral in der City abgestellt werden.

Camping-Urlaub in Bochum?

„Glück Auf“ heißt der Premium-Stellplatz, an dem jetzt ein Camping-Urlaub in Bochum möglich ist. 51 Stellplätze gibt es für Kastenwagen, Reisemobile und Wohnwagen unterschiedlicher Größen.

Was hat der Camping-Platz sonst noch zu bieten? „Unter anderem findest Du eine Camper Clean Reinigungs- und Versorgungsstation mit Grauwasserschacht, eine Waschmaschine, einen Trockner, neue, hochwertige Sanitäranlagen, tolle verschieden große Rasen-Stellplätze mit Stromzugang, eine möblierte Terrasse, die zum Verweilen einlädt und ganz, ganz viel mehr“, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Die Urlauber dürfen sich in den nagelneuen Räumlichkeiten über eine Lounge mit TV, einen Besprechungsraum mit Beamer und Leinwand, Duschen mit Einzelkabinen, einen Waschraum, Küche, Sonnenterasse mit Grill und noch viel mehr freuen. Laut dem Geschäftsführer Oliver Vienken habe das Unternehmen Spürkel 3,5 Millionen Euro investiert.

Luxus-Platz mitten im Ruhrgebiet

Jetzt fragen sich viele Camping-Fans sicherlich: Was kostet denn das Campen bei Spürkel? Was Urlauber für eine Übernachtung auf dem neuen Platz in Hofstede in Bochum zahlen müssen, hängt von der Größe ihres Wohnwagens ab. Für 15 Euro pro Nacht können Kastenwagen dort stehen. Wohnmobile und Wohnwagen kosten 17 oder 19 Euro pro Nacht.

Es kann aber sein, dass optionale Zusatzkosten hinzukommen. Diese können über die Guthabenkarte abgerechnet werden. So kostet duschen beispielsweise zwei Euro. Die Benutzung der Waschmaschine und Trockner jeweils vier Euro. Wasser wird mit einem Euro für 100 Liter abgerechnet, Strom kostet 75 Cent pro Kilowattstunde. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Luxus-Campingplatzes in Bochum.