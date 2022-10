Bochum und Essen: Bekannter Arzt stirbt bei Unfall – Patienten trauern: „Bin echt geschockt!“

Große Trauer in Bochum und in Essen.

Am 23. September ereignete sich ein schrecklicher Vorfall auf der A3 in Richtung Würzburg: Ein Ehepaar aus Bochum kam bei einem furchtbaren Verkehrsunfall ums Leben. Jetzt kam heraus: Es handelte sich dabei um einen bekannten Arzt, der in Essen praktizierte.

Bochum und Essen: Ein LKW verursachte den schlimmen Unfall

Das Ehepaar war mit seinem VW-Bus in Richtung Würzburg unterwegs. Ein 55-jähriger Fahrer kam gegen 14.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Höchstadt a. d. Aisch-Nord und Schlüsselfeld mit seinem LKW von der rechten Fahrbahn ab.

Er durchbrach die Leitplanke. Dabei krachte er im Gegenverkehr gegen einen weiteren Sattelzug, wie die „WAZ“ berichtet.

Ein Ehepaar aus Bochum verlor bei einem schrecklichen Verkehrsunfall sein Leben (Symbolfoto). Foto: IMAGO / onw-images

Bochum: Ungefähr 100 Einsatzkräfte waren vor Ort

Das Ehepaar geriet mit seinem VW wegen des Unfalls ebenfalls auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem selben Lastwagen. Die beiden 58 und 50 Jahre alten Insassen verloren dabei ihr Leben.

Auch die beiden LKW-Fahrer wurden schwer verletzt. Sie kamen per Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die A3 musste bis in die Nacht komplett gesperrt werden.

Bochumer war Orthopäde im Essener Stadtteil Katernberg – Patienten geschockt

Der verstorbene Mann war Orthopäde in einer Gemeinschaftspraxis in Essen-Katernberg. Seine Kollegen sind in tiefer Trauer. Der plötzliche Tod bewegt auch die Patienten. Auf die Meldung der „WAZ“ auf Facebook reagierten viele entsetzt: „So ein guter Arzt bin schon Jahre bei ihn“, kommentierte eine Frau. „Bin echt geschockt! Bin seit 16 Jahren Patient dieser Praxis“, ein weiterer. „Kann es immer noch nicht glauben. Das Schicksal hat grausam zugeschlagen“, eine andere Patientin. „Ich habe ihn als sehr guten und lustigen Arzt kennen gelernt“, schrieb ein weiterer Mann.

