Bochum: Partygast erstickt bei Streit mit Türsteher – jetzt dreht sich alles um diese Frage

Er hat sich wohl auf einer Party in Bochum daneben benommen – und bezahlte mit seinem Leben. Der Schock saß tief in der Partyszene in Bochum, nachdem ein Partygast (†41) am 10. April vor dem Ruhrcongress gestorben war. Ermittlungen der Polizei zufolge war der 41-Jährige mit einem Türsteher (42) aneinandergeraten.

Dabei kam es am Rande der „Polarize“-Technoparty zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Der 41-Jährige sollte den Streit nicht überleben. Jetzt muss sich der Türsteher vor Gericht verantworten.

Bochum: Prozess gegen Türsteher startet

Nach letztem Ermittlungsstand der Polizei hatte der 41-Jährige schon vor dem tödlichen Streit Stress mit der Security. Weil er sich auf der Party daneben benommen haben soll, wurde er vor die Tür gesetzt. Doch das wollte der Partygast offenbar nicht wahrhaben und versuchte zurück auf die Tanzfläche zu kommen.

Als der Sicherheitsdienst das bemerkte, eskalierte die Situation. Nach einem Handgemenge soll der angeklagte Türsteher sich den Mann geschnappt und ihn am Boden fixiert haben. Laut Anklage soll der Sicherheits-Mitarbeiter den 41-Jährigen in den Würgegriff genommen haben und diesen auch noch beibehalten haben, als der Partygast sein Bewusstsein verloren hatte. Spätere Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Obduktion ergab, dass der 41-Jährige erstickt war.

Entscheidende Frage bei Türsteher-Prozess in Bochum

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Vorfall Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den Türsteher erhoben. Vor Gericht muss nun geklärt werden, ob und welche Schuld der 42-Jährige am Tod des Partygastes trifft. Eine der entscheidenden Fragen in diesem Zusammenhang dürfte sein, ob das Todesopfer möglicherweise unter Vorerkrankungen litt.

Nach wochenlanger Untersuchungshaft befand sich der Angeklagte zuletzt auf freiem Fuß. Der Prozess, für den zunächst vier Verhandlungstermine angesetzt sind, startet am Montag (9. Januar) vor dem Landgericht Bochum.