Bochum: Diesen Polizisten kennen alle – doch was macht „Toto“ heute?

Es war Bochums bekanntester Polizist – und für viele ist er es auch immer noch. Doch tatsächlich hat „Toto“ die Dienstmarke abgegeben und die Uniform an den Nagel gehängt. Zumindest im echten Polizei-Leben. Doch was macht Torsten Heim, wie „Toto“ richtig heißt, jetzt? Und bekommt man ihn in Bochum überhaupt noch zu sehen?

Fakt ist: Im März 2024 ist Torsten „Toto“ Heim mit 61 Jahren vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Die Polizei hat er nach 42 Dienstjahren hinter sich gelassen – und das offenkundig nicht mit dem sprichwörtlichen weinenden, sondern mit zwei lachenden Augen. „Ich vermisse nichts“, betonte der 61-Jährige kürzlich gegenüber der „WAZ„.

Bochum: „Toto“ hängt Polizei-Uniform an den Nagel

In seiner langen Karriere hat Heim viel erlebt, war Aggressionen und psychischem Druck ausgesetzt, hat viele Todesopfer gesehen. Der Schichtdienst mit unregelmäßigen Schlaf- und Essenszeiten tat sein Übriges. Am Ende war „Toto“ gesundheitlich angeschlagen – oder wie er es selbst formulierte, sein „Speicher voll.“ Bei einer Herz-OP musste er sogar reanimiert werden (>>> hier die Einzelheiten).

Apropos Ende: Für viele Fans ist der Name „Toto“ bis heute fest mit „Harry“ alias Thomas Weinkauf verknüpft. Von 1992 bis 2013 fuhr das Duo in Bochum Streife, wurde 2001 fürs Fernsehen entdeckt, stand bis 2016 gemeinsam vor der Kamera. Dann der Bruch. Dienstlich, bei Dreharbeiten und öffentlichen Auftritten ständig Seite an Seite, während sich die persönlichen Interessen auseinander entwickelten – irgendwann passte es nicht mehr. Weinkauf wollte wieder ein Privatleben haben, Heim genießt bis heute das Scheinwerfer-Licht.

Torsten Heim steht weiter für „Blaulicht Report“ vor der Kamer

Auch nach seinem dienstlichen Abschied von der Polizei bleibt „Toto“ der blauen Uniform treu, steht weiterhin beim „Blaulicht Report“ vor der Kamera. Anders als bei „Toto und Harry“, die tatsächlich in Bochum auf Streife waren, werden in der RTL-Serie Einsätze nur nachgespielt. Privat ist Torsten Heim mitunter noch in Bochum zu sehen, wenn er Heimspiele des VfL oder seine erwachsene Tochter besucht. Auch das Musical „Starlight Express“ will er sich anschauen, wie „Toto“ der „WAZ“ verriet.

Ansonsten lebt er jedoch mit seiner 24 Jahre jüngeren Verlobten Jasmin in Kerpen am Niederrhein, unternimmt mit ihr Reisen und Fahrradtouren, engagiert sich ehrenamtlich für zwei Kinderhospize, will außerdem sein Buch „Vom Leben und vom Überleben“ als Hörbuch umsetzen. Da kommt keine Langeweile auf – und für 2025 steht ja auch noch die Hochzeit an. Viele weitere Einzelheiten über „Toto“ und seine Pläne liest du hier in der „WAZ“.