Bochum: Stromausfall in der Stadt – das steckt dahinter

Wer gerade an seinem Computer im Home-Office gesessen oder sich ein kleines Mittagessen gekocht hat, der hat am Mittwoch (28. September) in manchen Haushalten in Bochum plötzlich in die Röhre schauen müssen.

Denn von einer Sekunde auf die andere war plötzlich der Strom weg. Mittlerweile hat sich die Polizei Bochum zur Ursache des Stromausfalls geäußert.

Bochum: Plötzlicher Stromausfall – aus diesem Grund

Denn hinter dem Stromausfall steckten nicht etwa Probleme beim Netzbetreiber oder Bauarbeiten. Stattdessen war ein Unfall auf der Bessemerstraße dafür verantwortlich.

Dort wollte eine Bochumerin (46) gegen 13.05 Uhr mit ihrem Auto im Bereich der Ehrenfeldstraße von einem Parkplatz auf die Straße fahren. Dann passierte das Unglück.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Frau verunglückt in Bochum – mit Konsequenzen für die Nachbarschaft

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die 46-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und raste zunächst gegen ein Baustellenschild. Von dort ging es direkt in einen Stromverteilerkasten.

Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Allerdings hatte der Unfall Folgen für die Nachbarschaft. Denn der Schaden an dem Verteilerkasten war so enorm, dass einige umliegende Häuser zwischenzeitlich nicht mehr mit Strom versorgt werden konnten.

Mittlerweile ist der Schaden wieder behoben. Die Autofahrerin kam vorsorglich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.