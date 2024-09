Bochum: Spielplatz im Stadtpark wird abgebaut – der Grund ist ernst

Der Bochumer Stadtpark soll saniert werden. Das wurde bereits im Januar 2023 beschlossen. Das Konzept sieht eine umfassende Instandsetzung des Parks vor, rund 20 Millionen Euro sollen in den angelegten Landschaftsgarten investiert werden. Das Ziel ist es, den Bochumern im Jahr 2026, zum 150-jährigen Jubiläum seiner Gründung, den Park wieder im Top-Zustand zu präsentieren.

Und jetzt startet die bauliche Umsetzung im nördlichen Teil des Stadtparks. Zum Leidwesen des Spielplatzes.

Stadtpark Bochum: Spielplatz muss geschlossen werden

„Für die Arbeiten im und am Gondelteich ist die Entleerung des Gewässers ab Ende September 2024 und Trockenlegung bis Februar 2025 erforderlich“, kündigt die Stadt Bochum in den sozialen Medien an. Um diesen Bau vorzubereiten, müssen die Spielgeräte und Ausstattungselemente auf dem Spielplatz entfernt werden. Das soll ab Ende September bis Anfang Oktober beginnen. Damit können leider keine Kinder mehr auf diesem spielen.

„Der Spiel- und Wasserspielplatz ist dann – wie der gesamte nördliche Bereich des Stadtparks – bis zur Eröffnung im Frühjahr 2025 nicht mehr zu nutzen“, stellt auch die Stadt klar. Die Bochumer jedenfalls scheinen dennoch froh zu sein, dass das Projekt Stadtpark endlich angegangen wird. „Das wurde aber auch mal Zeit. Hoffentlich wird es ein gutes Ergebnis und es wird einladender“, schreibt beispielsweise ein Bürger und auch ein weiterer Kommentar lautet: „Ich bin gespannt.“

Barrierefreie Wege

Die Sanierung des Stadtparks sieht Großes vor. So sollen unter anderem die Wege und Treppen saniert und soweit möglich barrierefrei umgestaltet werden, die Beleuchtung wird instandgesetzt und neue Laternen werden aufgestellt. Außerdem werden die Themengärten neu bepflanzt und der historische Pavillon am Spielplatz in dem Zusammenhang ebenfalls restauriert.

Für einige Monate müssen Familien auf den Spielplatz im Stadtpark verzichten. Doch danach soll er in neuem Glanz erstrahlen, verspricht die Stadt: „Spielplatz und Wasserspielplatz werden insbesondere für Familien und Gruppen attraktiv als Einheit neugestaltet und künftig inklusiv nutzbar sein.“