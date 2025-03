Bochumer entdeckt Unfassbares – mit diesem tierischen Fund rechnete niemand

Ein spannender Einsatz für die Feuerwehr in Bochum. Ein Anwohner im Sachsenring bemerkte ein seltenes Tier unter seinem Balkon. Eine Kornnatter hatte es sich in der Sonne gemütlich gemacht. Bei einer Schlange ist der Schock erst mal groß, daher rückte eine Mannschaft der Wache Wattenscheid aus und schaute sich das Tier genauer an.

Zum Glück gab es recht schnell Entwarnung: Kornnattern sind zwar nicht heimisch, allerdings ist die Schlangenart nicht giftig und stellt dadurch keine Gefahr für Menschen dar. Trotzdem sollten die beliebten Terrarientiere nicht auf der Straße verweilen. Daher brachte die Feuerwehr aus Bochum das Tier schnell in Sicherheit. Im Tierpark Bochum wird sich nun liebevoll um die gefundene Schlange gekümmert.

Bochum: Kornnatter findet neues Zuhause

Der Tierpark in Bochum kennt sich bestens mit dieser Schlangenart aus. Die ungiftige Kornnatter kommt aus der Familie der Kletternattern. Sie ist eigentlich im Südosten der USA verbreitet und bewohnt dort Wälder, Felder und verlassene Gebäude.

Aufgrund ihres ruhigen Wesens und der attraktiven Musterung in Orange-, Braun- und Rottönen ist sie aber auch in Deutschland eine beliebte Terrarien-Schlange. In der Natur ernährt sie sich hauptsächlich von kleinen Nagetieren, Vögeln und Eiern, die sie durch Würgen erbeutet.

Kornnattern sind ausgezeichnete Kletterer und dämmerungs- bis nachtaktiv. Tagsüber verstecken sie sich oft unter Laub, in Felsspalten oder hohlen Baumstämmen. Ihre Lebenserwartung beträgt in freier Wildbahn etwa 6 bis 8 Jahre, während sie in menschlicher Obhut bis zu 20 Jahre alt werden können. Zur Verteidigung ahmen sie manchmal das Rasseln einer Klapperschlange nach, beißen aber selten.

Die Schlange ist wieder in Sicherheit und auch die Bewohner in Bochum können aufatmen. Eine Schlange findet man eben auch nicht alle Tage bei sich im Garten oder am Haus. Nach dem ersten Schreck haben sich hoffentlich beide Parteien wieder erholt.