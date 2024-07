Bochum: Kunden reiben sich die Augen – SO kannst du beim Shoppen richtig Geld verdienen

Irre Aktion in Bochum! Wer dort in der City shoppen geht, kann schon mal den einen oder anderen Euro lassen. Die Stadt will die Innenstadt beleben und belohnt jetzt Kunden, die in bestimmten Geschäften shoppen – und zwar mit Geld! Die Stadt hat das „Wir sind Bochum“-Bonussystem ins Leben gerufen. Kunden können so Punkte oder Stempel sammeln.

So soll man recht schnell Treueprämien oder Geld fürs nächste Shoppen erhalten. Konkret sieht es so aus: Ab 30 Euro Einkaufswert gibt es einen digitalen Dino-Stempel. Wer zwei Stempel gesammelt hat, erhält eine sogenannte „Dino-Überraschung“. Und das ist in Bochum entweder eine Prämie oder eben Geld.

Bochum: So kannst du beim Shoppen richtig Geld verdienen

Das Projekt „Wir sind Bochum“ wurde 2018 gegründet, ist ein Zusammenschluss lokaler Anbieter unterschiedlicher Branchen. Kunden können einen Online-Marktplatz unter www.wirsindbochum.de nutzen oder mit dem Stadtgutschein bei verschiedenen Läden einkaufen. Im Dezember 2023 wurde die neue Bonuskarte getestet, jetzt ist sie offiziell gelauncht.

Zum Start sind acht Bochumer Händler dabei, bei denen man einkaufen und später Gutscheine einlösen kann: Bochum Touristinfo, Brummbär, Juwelier Marc, Konditorei Cremino, Lindemann Optik, Orthopädie Schuhtechnik Josef Noack, Orthopädieschuhtechnik Schramm, Yamas mezé Restaurant & Weinbar. Mittelfristig sollen sich weitere der rund 40 Partner von „Wir sind Bochum“ dem Bonussystem anschließen.

In Bochum kann man jetzt beim Shoppen Punkte sammeln und damit Geld verdienen. Foto: Volker Wiciok

Standort Bochum soll gestärkt werden

Anna Miethe-Galbierz von Bochum Marketing über die Aktion: „Unser Bestreben ist es, so viele Partner wie möglich zu gewinnen, um den Standort Bochum weiter zu stärken. Die Idee dahinter ist, dass Geschäftstreibende in Bochum so die Möglichkeit haben, Kunden für ihren Einkauf zu belohnen und einen Reiz zu setzen, wiederzukommen.“ Nach einer kostenlosen Registrierung können Kunden während des Bezahlens ihre Bonuskarte bei den Unternehmen vorzeigen und Bonuspunkte oder Treuestempel sammeln.

Wurden mindestens 100 Punkte gesammelt, können diese beim nächsten Einkauf zum Bezahlen verwendet werden. Pro eingekauftem Euro wird jeweils 1 Cent gutgeschrieben, der zum Einkauf verwendet werden kann. Der Punktestand kann jederzeit über das Kundenkonto im Internet oder über die Bochum-App eingesehen werden, wo auch die Bonuskarte im Wallet digitalisiert werden kann. Es bleibt abzuwarten, wie die Aktion anläuft…