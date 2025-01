Bochum: Uni-Parkhaus unsicher? Studentin erlebt Sex-Albtraum – „Jetzt werde ich vergewaltigt“

Es muss der blanke Horror gewesen sein, den eine Studentin in Bochum erleben musste! In der Ruhr-Universität in Bochum (RUB) studieren über 38.000 Menschen – logisch, dass da das Parkhaus der RUB rege genutzt wird. Was aber eine junge Frau dort durchleiden musste, ist kaum in Worte zu fassen.

Auf der Online-Petitionsplattform „Change.org“ erzählt sie vom Moment, als sie dort von einem Exhibitionisten sexuell belästigt wurde. Jetzt hat sie eine knallharte Forderung: Sie will, dass das Parkhaus in Bochum endlich sicherer gemacht wird! Damit auch Frauen ohne Angst und Not abends zu ihren Autos kommen.

Bochum: Uni-Parkhaus unsicher? Studentin erlebt Sex-Albtraum

Die Studentin schreibt: „Das Parkhaus der Ruhr-Universität Bochum betritt man ohnehin oft mit einem unguten Gefühl. Wer es kennt, weiß, wovon ich spreche. Es ist heruntergekommen, dunkel, es riecht häufig nach Urin, und es gibt verwinkelte Stellen, an denen man leicht überrascht werden kann.“

Dann der Moment, der sie zu diesem Petitionsaufruf bewegte: „Ich war auf der untersten Etage, als plötzlich ein Mann vor mir auftauchte, der sich selbst befriedigte und mich dabei anlächelte. Um zu meinem Auto zu gelangen, musste ich durch die Tür, vor der er stand: ‚Jetzt ist es vorbei. Jetzt werde ich vergewaltigt, und niemand wird mich schreien hören.‘ Das waren meine Gedanken im Parkhaus!“

„Jetzt werde ich vergewaltigt“

Seit dem Vorfall habe sie selbst nicht mehr im Parkhaus geparkt, so die Studentin. Sie fordert mehr Licht, Kameraüberwachung, Notrufknöpfe und mehr Sicherheitspersonal sowie häufigere Streifengänge. „Studierende kommen an die Universität, um zu lernen – nicht, um Angst vor Übergriffen haben zu müssen“, bringt die 22-Jährige es auf den Punkt.

Die Hochschulverwaltung selbst sieht wie auch die Polizei Bochum keine Häufung von exhibitionistischen Vorfällen. Ein RUB-Sprecher zur WAZ:

„Der Campus ist im Vergleich zu anderen öffentlichen Flächen relativ sicher. Allerdings ist er kein Safe Space mit Sicherheitsgarantie. Er ist öffentlich zugänglich und hat das Ausmaß einer Kleinstadt.“ Es sei nicht möglich, den Campus abzuriegeln – man arbeite aber daran, die Sicherheit auf dem Campus weiter zu erhöhen. Bleibt zu hoffen, dass schon bald weitere Fortschritte erzielt werden…

++ Hier geht es zur Petition! ++