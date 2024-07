Bochum: Angriff auf Traditionskneipe – Wirtin verzweifelt

Was für ein Albtraum! Eigentlich hatte sich die Wirtin der „Linie 5“ aus Bochum nichts gedacht, als sie mit einer Bekannten zusammenkam und plauderte. Doch dann der Schock, als sie erfuhr, dass die Außenwände ihrer Kneipe wieder besprüht wurden!

Zu lesen sind „Verpisst euch“ oder „Dicht machen“. Schon im Alsenviertel in Bochum wurden Plakate entdeckt, auf denen stand: „Stoppt die Linie 5. Keine Nazis im Kiez.“ Ende Juni gab es in der Kneipe in Bochum einen Polizei-Einsatz wegen eines vermeintlichen „Nazi-Konzerts“, wie die WAZ berichtet.

Bochum: Angriff auf Traditionskneipe

Die Beamten kontrollierten die 50 Gäste der geschlossenen Veranstaltung, einen Auftritt einer bekannten „Nazi-Band“ gab es aber tatsächlich nicht.

Beide Betreiberinnen wehren sich gegen die miesen Vorwürfe. Sie sagen zur WAZ, dass sie nicht in die rechtsradikale Ecke gedrängt werden wollen. Die Reaktionen reichten bis hin zu Beschimpfungen und Bedrohungen.

Die „Linie 5“ in Bochum wurde erneut unsäglich besprüht. Foto: WAZ | Luca Marie Rahmann

Eine der Wirtinnen sagt zur WAZ: „Wir haben vor Kurzem erst alles sauber gemacht, obwohl uns eigentlich schon klar war, dass wir uns das hätten sparen können. Die ‚Linie 5‘ ist nicht unser Eigentum. Auch der Vermieterin wird so geschadet“.

Mehr News:

Was die Polizei dazu sagt, wie der aktuelle Ermittlungsstand ist und wie sie jetzt künftige Schmierereien unterbinden will, kannst du hier bei der WAZ nachlesen.