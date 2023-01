Bochum: Mann will Streit schlichten – auf einmal prügeln 7 Menschen auf ihn ein

Unfassbar! Da zeigt ein Mann in Bochum Zivilcourage und dann so etwas. Am Freitagabend, den 6. Januar, beobachtete er zufällig einen Streit an der Langendreerstraße und wollte dazwischen gehen.

Da drehte sich der Spieß plötzlich um und gleich sieben Männer dreschten auf ihn ein. Was dann noch passierte, gab dem Mann den Rest. Nun sucht die Polizei Bochum nach den Tätern.

Bochum: Mann will Streit deeskalieren und wird niedergeschlagen

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Bochumer Polizei hatte der 38-jährige Mann aus Gelsenkirchen gegen 20.20 Uhr in einer Einfahrt zwischen den Hausnummern 46 und 48 an der Langendreerstraße gestanden. Dort wartete er laut eigener Aussage auf einen Freund. Bevor der jedoch kam, bemerkte der Gelsenkirchener einen Streit zwischen drei ihm unbekannten Männern.

Er hätte den Streit schlichten wollen, sei dann aber von insgesamt sieben Personen angegriffen worden. Die hätten ihn niedergeschlagen. Als er dann verletzt am Boden lag, sollen die Männer ihm dann noch sein Handy und Portemonnaie gestohlen haben. In zwei Autos fuhren sie dann in unbekannte Richtung davon.

Polizei sucht Schlägertrupp

Laut der Aussage des Opfers hätten die Täter arabischstämmig ausgesehen. Mehr Informationen zu ihrem Aussehen teilte die Polizei allerdings nicht mit. Bei den Autos, in denen sie flüchteten, soll es sich um einen dunkelblauen BMW mit Düsseldorfer Kennzeichen und einem roten Toyota mit Bochumer Kennzeichen gehandelt haben.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wenn du den Streit am Dreikönigstag bemerkt haben solltest oder Angaben zum Aussehen, Identität oder Verbleib der Täter machen kannst, dann melde dich bitte unter der Telefonnummer 0234 909 8205 oder unter der Endung 4441 bei der Kriminalwache.