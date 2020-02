Bochum: Kind liegt eingeklemmt unter Auto! Dramatischer Anruf bei Feuerwehr

In Bochum wurde ein kleiner Junge unter diesem BMW eingeklemmt.

Dramatischer Unfall in Bochum! Dort ist ein kleiner Junge (6) beim Spielen unter ein Auto geraten.

Bochum: Kind von BMW angefahren

Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem dramatischen Einsatz gerufen: Ein 6-Jähriger war an der Ulrichstraße in Bochum unter ein Auto geraten.

Laut DER WESTEN-Information soll der Junge beim Spielen in einer 30er-Zone vor einen BMW gelaufen sein. Er wurde angefahren und unter dem Wagen eingeklemmt. Eine Nachbarin hatte den Unfall beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert.

Junge hatte Schutzengel

Die Feuerwehr hatte das Auto mit einem Luftkissen angehoben, das Kind so befreien können – glücklicherweise wurde es bei dem Unfall nur leicht verletzt und war ansprechbar, so die Bochumer Polizei zu DER WESTEN.

Der Junge kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. (kv)