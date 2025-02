Bochum: Galaktisches Phänomen am Himmel – so kannst du es beobachten

Lange hat man im Ruhrgebiet darauf gewartet, nun ist es in Bochum endlich so weit! Ein klarer Abendhimmel – wer hätte das in den letzten Wochen für möglich gehalten? Der gerade erst frisch begonnene Februar ermöglicht es uns, nachts in einen klaren Himmel zu blicken und mal wieder einen Blick auf die Sterne und Planeten hoch über uns zu erhaschen.

Noch dazu wartet der Himmel hier derzeit mit einem galaktischen Phänomen auf, das sich sehen lassen kann. Besonders in Bochum lohnt sich ein Blick in die Sterne. Doch wann genau gibt es hier etwas zu sehen?

Bochumer Himmel hat einiges zu bieten

Mars, Jupiter und Venus – die drei Riesen am Himmel – sind weiterhin präsent und stechen in den Nachtstunden im Himmel über uns hervor. Das Beste dabei ist: Sie haben sich derzeit so verteilt, dass es überall etwas zu sehen gibt. Venus zeigt sich im Osten. Blickt man nach Südosten, ist da der Jupiter zu sehen – und im Südwesten der Mars. Ein himmlisches Dreieck also, das man nicht verpassen sollte.

Am letzten Januar-Tag konnte man noch eine ganz schmale Mondsichel am Himmel über Bochum beobachten. In den nächsten Tagen zieht dieser „zunehmend fetter werdende Mond“ – wie es das Planetarium Bochum beschreibt – weiter.

Am Samstag (1. Februar) steht er knapp unter der strahlenden Venus, von Sonntag bis Mittwoch fliegt er zwischen Venus und Jupiter hindurch und am Donnerstag, wenn er schon zu mehr als die Hälfte erleuchtet ist, gesellt er sich direkt zum Jupiter. Doch seine Sternstunde steht dann noch bevor!

Am 9. Februar zieht er – fast zu einem Vollmond herangewachsen – dann in rasantem Tempo auf den Mars zu – ein Himmelsspektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte! Und apropos Mars: Der rote Planet ist in diesen Tagen ebenfalls ein echter Hingucker. Wer sich die Zeit nimmt und Mitte Februar nach oben schaut, wird sehen, wie Mars dann an der Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks mit den beiden Zwillingssternen steht.