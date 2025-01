Feuerwehr Bochum trauert um Kameraden – Michael hat es nicht geschafft

Er hat bis zum Schluss gekämpft, doch die Krankheit war einfach stärker. Michael Wagner hat den Kampf gegen den Blutkrebs verloren. Die Feuerwehr Bochum trauert um einen langjährigen Kameraden.

Sein Schicksal hat viele Menschen in Bochum über Jahre bewegt. Denn nach einer ersten Diagnose im Jahr 2017 hatte der Schornsteinfeger mit Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf-Höntrop den Krebs besiegt. Doch im Frühjahr 2023 kam die Krankheit zurück. Jetzt hat der Blutkrebs dem beliebten Kameraden im Alter von 56 Jahren das Leben gekostet.

Feuerwehr Bochum trägt Trauerflor

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied. Leider hast du gestern den Kampf gegen die Leukämie nicht gewonnen“, teilte die Feuerwehr Bochum am Mittwoch (15. Januar) mit. Trotz einer großen Typisierungsaktion durch die DKMS im April 2023 in Bochum. Trotz zweier Knochenmarkspenden und nachfolgenden Chemotherapien. Der grausame Krebs war einfach stärker.

Michael Wagner habe die Freiwillige Feuerwehr in Bochum mit seiner offenen Art und seinem aufopferungsvollen Einsatz sehr bereichert. „Denn Feuerwehr war nicht nur ein Hobby für dich, es war viel mehr eine Berufung. Umso schöner, dass du das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber noch in Empfang nehmen konntest“, erklärte die Feuerwehr Bochum bei Facebook und weiter. „Schmerzlich werden wir dich in unseren Reihen vermissen. In Gedanken sind wir in dieser Zeit bei der Familie und Freunden.“

Kollegen nehmen Abschied

Nicht nur die Feuerwehr trauert um ihren Kameraden. Neben vielen Bochumern, die Michael Wagner im Kampf gegen den Krebs die Daumen gedrückt haben, kondoliert auch das THW Bochum: „Mit großer Trauer haben wir vom Verlust eures Kameraden erfahren und möchten euch auf diesem Wege unsere tiefe Anteilnahme ausdrücken.“

Feuerwehrseelsorger Dirk Rupprecht findet in der „WAZ“ wertschätzende Worte über seinen Freund: „Feuerwehr bedeutet Führung, aber Michael hat es immer geschafft, das menschlich zu gestalten.“ Mit welcher Geste die Feuerwehr Bochum auf den Tod ihres Kollegen reagiert, erfährst du hier in der „WAZ“ >>>