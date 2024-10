Bochum: Hitler-Skandal bei Kreisliga-Verein – Trainer gefeuert!

Diese Aktion ist ein ganz klares Foul – ein Foul an die Werte des Zusammenlebens! Was sich zwei Trainer eines Kreisliga-Vereins aus Bochum leisteten, ist mehr als nur geschmacklos.

Zwei Fußballtrainer des Bochumer Kreisligisten Schwarz-Weiß Eppendorf haben sich im Urlaub mit dem Hitler-Gruß fotografieren lassen. Der Verein ist fassungslos und die Trainer nach Angaben der „WAZ“ ihr Amt los.

+++Tierheim Bochum vermittelt Hund – acht Jahre später erhält es einen Brief, der es in sich hat+++

Bochum: Männer verbreiteten das Foto selbst via Whatsapp

Sie posieren lachend vor einer Bunker-Anlage, strecken beide den rechten Arm in den Himmel. Wie die „WAZ“ berichtet, haben zwei Fußballtrainer für einen Nazi-Skandal beim Eppendorfer Klub gesorgt. Sie sollen das Foto selbst via Whatsapp in ihrem Status verbreitet haben.

Aus dem Umfeld der Männer heißt es, dass das Foto in einem Urlaub entstand und dass es sich möglicherweise um einen „Scherz“ handelte. Freunde der Betroffenen, die sich übrigens nicht zu dem Vorfall äußerten wollten, vermuten eine Hetzjagd.

Bochum: Das sagt Eppendorf zu dem Vorfall

Inzwischen hat auch der Fußballverein Stellung dazu bezogen. „Wir (…) nehmen die Berichterstattung über den Vorwurf des Zeigens einer unangemessenen Geste von zwei Jugendtrainern unseres Vereins, zu sehen auf einem Foto fernab unserer Sportanlage, zum Anlass, um Stellung zu beziehen: Wir distanzieren uns klar und deutlich von jeglicher Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.“

Geschäftsführer Patrick Alt betont: „Bei uns sind Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund fester Bestandteil unseres Sportvereins. Wir sehen uns dort in einer gesellschaftlichen Verantwortung und tolerieren keine Ausgrenzung. Die Teilhabe am Sport für alle hat für uns oberste Priorität.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Jetzt gibt es juristische Konsequenzen

Was den zwei (ehemaligen) Fußballtrainern jetzt noch zusätzlich droht, kannst du hier bei der „WAZ“ nachlesen.