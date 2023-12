Bochum: Bogestra mit besonderer Aktion – Fahrgäste haben nur einen Tag Zeit

Die Weihnachtszeit bietet viele Überraschungen. Es gibt viele Spenden- oder Hilfsaktionen für Bedürftige, auch Shops und Geschäfte bieten oft spezielle Weihnachtsangebote. Auch in Bochum kriegen die Anwohner nun etwas Besonderes geboten – das Verkehrsunternehmen Bogestra macht allen Fahrgästen ein Geschenk. Und dafür muss man nicht mal zahlender Bogestra-Kunde sein.

Stadt Bochum und Bogestra mit Gratis-Aktion

Gerade in den Wochen kurz vor Weihnachten zieht es viele Menschen in die Stadt. Über den Weihnachtsmarkt schlendern oder noch Geschenke besorgen – gerade am Wochenende gibt es viele Gründe für einen Ausflug in die Bochumer City.

Was dabei aber immer wieder nervt, ist die Suche nach Parkplätzen. Viele Anwohner steigen deshalb gerne auf die öffentlichen Verkehrsmittel um – und das lohnt sich am kommenden Adventssamstag doppelt. An diesem 16. Dezember begehen die Bogestra und die Stadt Bochum nämlich den „Gratisfahrtag Bochum 2023“.

Laut offizieller Mitteilung des Verkehrsunternehmens können an diesem Tag alle Bus- und Bahnlinien in Bochum, inklusive RB, RE und S-Bahnen kostenlos genutzt werden.

„Wer schon alle Geschenke beisammen hat oder andere Freizeitaktivitäten plant, ist herzlich eingeladen, im Rahmen des Gratisfahrtages das Netz der Bogestra in Bochum mit Bus und Bahn auf Herz und Nieren zu prüfen und die Stadt zu erfahren“, werben Unternehmen und Stadt für die Aktion.

Bochum: Das steckt hinter dem Gratisfahrtag

Der Gratisfahrtag 2023 folgt mittlerweile einer langjährigen Tradition. Die erste Aktion dieser Art gab es am 21. Dezember 2019. Die regelmäßigen Gratisfahrtage wurden schließlich vom Rat der Stadt Bochum beschlossen, um den Handel zu stärken.

Und: „Die Gratisfahrtage leisten auch im Sinne des Leitbilds Mobilität ‚Umweltbewusst mobil in Bochum: Zuverlässig, bezahlbar und vernetzt‘ einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Umweltverbundes im Kontext des Klimaschutzes“, heißt es auf der offiziellen Bogestra-Webseite.

Alle Fahrzeiten am Gratisfahrtag in Bochum finden Fahrgäste in der Bogestra-App „Muttis eTarif“.