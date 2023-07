3. Platz – Bundesliga-Tippspiel: Philips Kaffeevollautomaten gewinnen

Ob für den idealen Start in den Tag oder als Energiekick vor dem Bundesliga-Tippspiel: Kaffee ist mehr als nur ein Heißgetränk. Bei der Philips 5400 mit LatteGo hast Du die Wahl aus zwölf Heißgetränken. Ob ein starker Espresso oder ein Latte Macchiato – hier kommt jeder auf seinen Geschmack.

Vor allem Milchschaumliebhaber kommen mit dem LatteGo Milchsystem auf ihre Kosten. Es mischt in der Aufschäumkammer Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit und erzeugt so cremigen Schaum, der mit genau der richtigen Temperatur in die Tasse fließt. Das Besondere: Das Milchsystem besteht aus nur zwei Teilen und kommt ganz ohne Schläuche aus. Dies macht LatteGo zu dem am einfachsten zu reinigenden Milchsystem. Einfach fix unter fließendem Wasser ausspülen oder direkt in den Geschirrspüler räumen. So bleibt Dir mehr Zeit, Dich auf das Bundesliga-Tippspiel zu konzentrieren.

Der Philips Kaffeevollautomat LatteGo 5400 macht nicht nur aromatischen Kaffee, sondern sieht auch noch stylish aus. Foto: Philips

Bundesliga-Tippspiel: Auf die Latte, fertig, Go!

Nicht nur beim Fußballverein hat jeder seine Vorlieben, sondern auch bei der Intensität, Kaffee- und Milchfüllmenge seines Heißgetränks. Deswegen bietet die LatteGo 5400 die Möglichkeit, diese ganz leicht einzustellen und die Auswahl auf vier Benutzerprofilen zu speichern. Mit einem „Touch“ auf dem farbigen Display bekommst Du so genau das Getränk, das Du liebst. Für den ganz besonderen Kick: Durch die Extra Shot-Funktion wird Dein Kaffee noch stärker zubereitet, ohne dabei bitter zu schmecken.

