1. Platz – Bundesliga-Tippspiel: Ostsee-Urlaub im BALTIC VILLAGE

Im BALTIC VILLAGE in Damp an der Ostsee bist du am Meer zu Hause. Genieße moderne Ferienhäuser für deine perfekte Auszeit mit Sonne, Strand und Meer. Ob mit der Familie, in der Gruppe oder zu zweit – hier machst du Urlaub mit dem guten Gefühl, willkommen zu sein.

Bundesliga-Tippspiel: Unvergesslichen Traumurlaub gewinnen

Mit der digitalen Gästemappe hast du zudem alle wichtigen Informationen immer auf dem Smartphone.

Das BALTIC VILLAGE garantiert eine Wohlfühlatmosphäre. Foto: BALTIC VILLAGE

Im Rahmen des Bundesliga-Tippspiels gewinnt der beste Tipper der Saison einen Trip ins BALTIC VILLAGE im Wert von insgesamt 2.500 Euro:

1×5 Übernachtungen für bis zu vier Personen in der Premiumkategorie

Sauna-Wäschepaket und Sauna-Aufguss-Set inklusive

Eine Bar-Auszahlung bzw. Erstattung des Gutscheins ist nicht möglich, nicht übertragbar. Einlösbar von Sept – Mai. Gültig bis 31.12.2024.