Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen – Geiger-Auftritt sorgt für Kopfschütteln

Die 71. Vierschanzentournee macht Halt in Garmisch-Partenkirchen. Auf der großen Olympiaschanze steht für die Herren der Lüfte das Neujahrsspringen an.

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf führt der Norweger Halvor Egner Granerud die Gesamtwertung der 71. Vierschanzentournee an. Entschieden ist aber noch lange nichts. Auch die deutsche Hoffnung Karl Geiger rechnet sich noch etwas aus.

Vierschanzentournee im Live-Ticker

Wer gewinnt das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen? Wer führt die Vierschanzentournee nach dem zweiten Springen an und wie schlagen sich die deutschen Athleten? Alle Informationen zur 71. Vierschanzentournee bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.27 Uhr: Philipp Raimund freut sich über 135 Meter, was der Jubelschrei unmissverständlich zeigt. Er löst Stephan Kraft an der Spitze ab. Kurz darauf springt Stephan Leyhe auf 130 Meter und reiht sich damit genau hinter Raimund ein.

15.16 Uhr: Felix Hoffmann springt als erster Deutscher im zweiten Durchgang auf 128 Meter. Eine respektable Leistung, mit der er sich für ein Weilchen auf das Podest des Führenden stellen darf. Für Constantin Schmid läuft es anschließend nicht schlechter. 133 Meter.

14.54 Uhr: Luca Roth springt als letzter Deutscher. Gegen Anze Lanisek reichen 113 Meter nicht ansatzweise, weil der Slowene einen Wahnsinnssprung auf 140,5 Meter hinlegt und damit derzeit Zweiter ist.

14.47 Uhr: Alle Springer hadern mit schwierigen Bedingungen. Dann kommt Halvor Egner Granerud. Der Überflieger trotzt jedem Wind und knallt unglaubliche 140 Meter in den Hang. Dieser Typ.

14.40 Uhr: Philipp Raimund schlägt Ziga Jelar genauso wie zuvor Constantin Schmid den Italiener Alex Insam. Zwei weitere Deutsche im Finale. Das läuft gut an hier.

14.24 Uhr: Stephan Leyhe scheitert hauchzart an Marius Linvik, darf sich aber Hoffnungen auf ein Weiterkommen als Lucky Loser machen. Im deutsch-deutschen Duell kegelt Pius Paschke seinen Landsmann Markus Eisenbichler raus und steht im Finale.

14.17 Uhr: Wellinger haut gegen Aschenwald richtig einen raus. Sein Sprung über 137 Meter sorgt für tosenden Jubel – die Führung und natürlich den Einzug ins Finale gegen Aschenwald.

14.11 Uhr: Und jetzt Karl Geiger. Das „Ziiiiiiieh“ der Fans trägt ihn runter, aber nicht weit genug. Ein allenfalls mittelmäßiger Sprung, der ihn vom Traum des Tournee-Sieges weiter wegtreibt. Nach der Landung sieht jeder sein Kopfschütteln, er ist wieder gar nicht zufrieden. Immerhin: Für das Duell mit Nikaido reicht es.

14.10 Uhr: Martin Hamann hat gegen Jan Hoerl wie befürchtet keine Chance. Auch ein Weiterkommen über die Lucky-Loser-Wertung ist bei 122,5 Metern aussichtslos.

14.08 Uhr: Felix Hofmann schlägt Naoki Nakamura und zieht als erster Deutscher in den zweiten Durchgang ein. Eine positive Überraschung, die dem 25-Jährigen Weltcup-Punkte beschert.

14.00 Uhr: Rein ins Springen. Die K.o.-Duelle mit deutscher Beteiligung heute:

Felix Hoffmann – Naoki Nakamura (JPN)

Martin Hamann – Jan Hoerl (AUT)

Karl Geiger – Ren Nikaido (JPN)

Andreas Wellinger – Philipp Aschenwald (AUT)

Stephan Leyhe – Marius Lindvik (NOR)

Pius Paschke – Markus Eisenbichler

Constantin Schmid – Alex Insam (ITA)

Philipp Raimund – Ziga Jelar (SLO)

Luca Roth – Anze Lanisek (SLO)

13.30 Uhr: Gleich geht es los. Kann Karl Geiger heute den Erwartungen gerecht werden? Der Gesamtsieg scheint schon entrückt, doch ein Springen dieses legendären Events zu gewinnen dürfte Ansporn genug sein.

1. Januar, 10.17 Uhr: Guten Morgen und frohes neues Jahr! Heute wird in Garmisch gesprungen, das Highlight der Vierschanzentournee. Geht heute was für die DSV-Adler? Zeit, den Knoten durchzuschlagen. Bis es losgeht, gibts hier nochmal den Quali-Ticker zum Nachlesen

31. Dezember, 15.16 Uhr: Das war’s fürs erste mit der Qualifikation aus Garmisch-Partenkirchen. Morgen um 14 Uhr geht es weiter.

15.15 Uhr: Geiger trifft morgen auf Rei Nikaido. Ein machbares Duell. Trotzdem muss er sich steigern, wenn er seine Chancen auf die Gesamtwertung wahren will.

15.11 Uhr: Dawid Kubacki gewinnt die Qualifikation Garmisch-Partenkirchen vor Anze Lanisek und Timi Zajc. Der Tourneeführende steht auf sechs, Geiger nur auf 30. Insgesamt sind zehn Deutsche für morgen qualifiziert.

15.03 Uhr: Bei Karl Geiger läuft’s in der Quali nicht gut. Nur 119 Meter und zwischenzeitlich Rang 24. Qualifiziert ist er, ein gutes Gefühl für morgen gibt das nicht.

15.00 Uhr: 57 von 67 Springern sind jetzt durch. Der beste Deutsche ist Philipp Raimund ist auf Platz drei der beste Deutsche. Roth, Paschke, Hamann, Hoffmann, Wellinger, Eisenbichler, Lehye und Schmid sind bereits für morgen qualifiziert.

14.30 Uhr: Nach 30 von 67 Springern führt Gregor Deschwanden das Feld an. Felix Hoffmann und Martin Hamann liegen auf den Plätzen sechs und sieben.

14.02 Uhr: Die Quali ist eröffnet. Hamann fliegt auf 121 Meter. Das sollte für den Wettkampf morgen reichen.

13.57 Uhr: In wenigen Augenblicken geht es los. Martin Hamann ist der erste Springer in der Qualifikation.

13.32 Uhr: In Garmisch wird die deutsche Gruppe wieder an den Start gehen. Neben dem A-Team dürfen Finn Braun, Martin Hamann, Felix Hoffmann, Luca Roth, David Siegel und Simon Spiewok in der Quali starten. Justin Lisso fällt mit einem grippalen Infekt aus.

11.53 Uhr: Heute um 14 Uhr steht die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen an.

11.25 Uhr: Karl Geiger ist nach dem Auftaktspringen in bester Laune und macht gleich mal eine Kampfansage: „Mir liegt die Jägerrolle. Jetzt gilt es, voll zu attackieren. Das hat einfach gutgetan, nachdem es diesen Winter bisher nicht so gelaufen ist.“ Und weiter: „Man kann viel aufholen. Natürlich ist Halver überragend drauf, aber wenn er sich Fehler erlaubt, stehe ich bereit. Ich bin in Lauerstellung und hab richtig Bock!“

10.03 Uhr: Nach dem Auftakt in Oberstdorf führt der Norweger Halvor Egner Granerud das Gesamtklassement vor dem Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki an. Karl Geiger liegt auf Rang vier. Hier das Ergebnis aus Oberstdorf:

Halvor Egner Granerud (Norwegen) 312,4 Punkte Piotr Zyla (Polen) 299,0 Dawid Kubacki (Polen) 294,9 Karl Geiger (Oberstdorf) 293,6 Stefan Kraft (Österreich) 292,0 Andreas Wellinger (Ruhpolding) 285,2 Lovro Kos (Slowenien) 280,7 Daniel Tschofenig (Österreich) 278,8 Kamil Stoch (Polen) 276,1 Anze Lanisek (Slowenien) 267,4

14. Philipp Raimund (Oberstdorf) 257,0

20. Stephan Leyhe (Willingen) 244,1

29. Constantin Schmid (Oberaudorf) 224,2

33. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 112,3

41. Pius Paschke (Kiefersfelden) 100,6

09.39 Uhr: Am heutigen Silvester-Tag findet auf der Olympiaschanze in Garmisch zunächst die Qualifikation statt. Es werden die 25. Duelle für das morgige Neujahrsspringen ermittelt.

Samstag, 09.32 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Wettkampf der 71. Vierschanzentournee. Die Skispringen sind ab heute zu Gast in Garmisch-Partenkirchen.