Sky: Rechte-Paket weg – Konkurrent schlägt sofort zu

In der Bundesliga ging Sky als Gewinner aus der Rechte-Ausschreibung hervor. An anderer Stelle lief ein Vertrag dafür aus. Die „Diamond League“ verlässt den Pay-TV-Anbieter – und mit ihr die gesamte Leichtathletik (hier die Details).

Ein Nachfolger war aber schnell gefunden. Jetzt ist klar: Nach dem Aus bei Sky hat Sportdeutschland.TV zugegriffen und sich die Rechte an der beliebten Sportserie gekrallt. Der Pay-TV-Konkurrent baut sein Portfolio im Sport damit weiter aus.

Sky-Konkurrent schnapt sich „Diamond League“

Keine Leichtathletik mehr auf Sky. Mit dem Start des Jahres 2025 verschwindet die Sportart aus dem Programm des Anbieters. „Nach vier Jahren im Programm von Sky Sport haben wir uns dazu entschlossen, unsere Partnerschaft mit der Diamond League nicht fortzusetzen. In Anbetracht der bisherigen Nutzung und der künftig verstärkten Präsenz des Rechts im Free-TV, sahen wir die Relevanz für unser Prorammangebot nicht mehr gegeben“, erklärte ein Sprecher gegenüber dem Portal „Digitalfernsehen“.

Fünf Events der Leichtathletik-Serie wurden bei ARD und ZDF gezeigt. Der allergrößte Teil der 15 Meetings im Jahr aber liefen im Pay-TV. Wenn die Saison am 26. April in China startet, gehen die Fans aber nicht leer aus. Ein Konkurrent hat sich das freigewordene Rechtepaket geschnappt. Kurz nach dem bestätigten Aus bei Sky ist jetzt klar: Die Rechte wandern zu Sportdeutschland.TV. Der Sport-Streamingdienst, der derzeit auch als einziges alle Partien der Handball-WM zeigt, überträgt fortan auch die Meetings der „Diamond League“.

Von einer „langfristigen Vereinbarung“ ist die Rede. Und es kommt noch mehr: Auch die Rechte an der Continantal Tour und der Indoor Tour der Leichtathletik holte sich Sportdeutschland.TV. „Die Diamond League ist die größte und wichtigste Leichtathletik-Liga, mit den besten Athletinnen und Athleten weltweit. Von daher sind wir sehr glücklich, dass wir dieses Top-Produkt zukünftig auf unserer Plattform zeigen können“, so Björn Beinhauer, Geschäftsführer von SDTV-Mutter „DOSB New Media“. „In Kombination mit der Continental und Indoor Tour haben wir ein rundes Paket für alle Leichtathletik-Fans in Deutschland.“