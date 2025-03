Sky lässt die Katze aus dem Sack – jetzt ist alles klar

Die Weichen für die unmittelbare Zukunft sind gestellt. Auch in den kommenden Jahren ist Sky das Aushängeschild im deutschen Fußball. Die Samstagskonferenz hat man zwar an DAZN verloren, die Freitagsspiele dafür aber hinzugewonnen.

Bis Sommer 2029 bleibt erstmal dabei. Jetzt geht es für Sky darum, festzulegen, mit welchem Personal man in die kommende Rechteperiode gehen will. Mit einem bekannten und beliebten Kommentator konnte man sich jetzt einigen.

Sky: Bekannte Stimme bleibt an Bord

In einer Mitteilung erklärte der Pay-TV-Anbieter nun, dass die Planungen für die neue Rechteperiode (gilt von 25/26 bis 28/29) weiter voranschreiten würden. In Zuge dessen kann man jetzt auch eine Vertragsverlängerung verkünden: Jonas Friedrich bleibt weiterhin an Bord!

+++ Spannend: ZDF und ARD verkünden Rechte-Hammer – Sport-Fans aufgepasst! +++

Wie Sky mitteilte, bleibt Friedrich bis mindestens Sommer 2029 weiterhin am Mikrofon aktiv. Der 44-Jährige ist seit der Saison 2012/2013 für den Sender aus Unterföhring aktiv, kommentiert mittlerweile aber auch bei Amazon Prime und Sat 1. Ab der neuen Saison soll er in der Regel am Bundesliga-Samstagnachmittag zum Einsatz kommen.

Unübersichtlicher Sendeplan

Um sich an den neuen Sendeplan zu gewöhnen, werden Zuschauer sicherlich etwas brauchen. Am Freitagabend kann man künftig auf DAZN verzichten und nach der 2. Bundesliga einfach bei Sky dranbleiben. Auch der Auftakt in den jeweiligen Spieltag ist dann beim Pay-TV-Anbieter zu sehen.

Samstags wird es dann konfus. DAZN zeigt ab 15.30 Uhr alle Mittagsspiele in der Konferenz. Wer diese Spiele einzeln sehen will, muss dagegen bei Sky einschalten. Hier werden Zuschauer dann auch regelmäßig Jonas Friedrich zu hören bekommen.

Sky hat noch mehr Pläne

Aber nicht nur das: „Jonas Friedrich ist einer der besten und beliebtesten Fußball-Kommentatoren Deutschlands und ein fester Bestandteil der Bundesliga bei Sky Sport“, erklärte Chefredakteur Alexander Rösner.

Lies hier mehr:

„Wir sind stolz, dass er auch in den kommenden vier Jahren Teil unseres Teams bleibt, und freuen uns darauf, ihn neben der Bundesliga immer wieder auch bei Topspielen der Premier League sowie bei ausgewählten Golf-Übertragungen zu hören“, kündigte er zudem an.