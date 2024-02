Sky geht harten Schritt: Kunden müssen aktiv werden – sonst bleibt der Bildschirm schwarz

Stillstand ist für Sky ein Fremdwort. Immer und überall dreht der Pay-TV-Anbieter an den Stellschrauben – sei es, um das Programm zu verbessern, Kosten zu sparen oder für technische Verbesserungen.

Nun wurde ein radikaler Schritt vollzogen, der sich schon angedeutet hatte. Kunden müssen jetzt aktiv werden. Sonst bleibt – zumindest bei „Sky Go“ – der Bildschirm schwarz.

Sky vollzieht radikalen Schritt

Das Streamingportal ist bei den Abonnenten äußerst beliebt. Wer sich das klassische Abo mit Receiver holt, bekommt mit der App praktisch alles noch einmal für unterwegs hinzu. Bei „Sky Go“ lassen sich die linearen Sender schauen, sowohl die im Pay-TV als auch alle Free-TV-Kanäle. Ebenso sind die eigenen Aufnahmen und das ganze On-Demand-Angebot aus Sport, Film und Serie abrufbar. Und man kann darüber auch Aufnahmen auf dem heimischen TV programmieren.

+++ Große Veränderung bei Sky – ist dieses Aus jetzt beschlossene Sache? +++

All das geht nun aber nur noch, wenn man zuvor einen wichtigen Schritt vollzogen hat. Schon länger poppte beim Besuch der App ein Fenster auf, in dem der Kunde darum gebeten wurde, ein Passwort anzulegen. Aus der Bitte ist Anfang Februar eine Aufforderung geworden, an der man nicht mehr vorbeikommt.

Sky-Kunden müssen aktiv werden

Seit jeher brauchte man für den Login bei Sky Go seine vierstellige PIN. Gleiches galt für das Kundenkonto auf sky.de. Auf beiden Plattformen ist das nun vorbei. Die PIN ist Geschichte, ein Passwort muss her. Wer noch nicht gewechselt ist, kann sich nicht mehr anmelden und somit auch die App nicht nutzen und keine Veränderungen im Abonnement vornehmen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Der Hintergrund? Daten-Sicherheit, erklärt Sky gegenüber DER WESTEN. „Ein längeres Password mit Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ist sicherer als eine PIN“, so ein Sprecher. „Zwar bietet die PIN natürlich auch Sicherheit, wir raten dennoch seit jeher zum Passwort.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Nun ist aus dem freundlichen Rat eine Aufforderung geworden. „Ab sofort ist bei der Anmeldung für Sky Go ein Passwort auf allen Geräten erforderlich“, lautet die klare Ansage am 30. Januar. Die „Sky PIN“ funktioniert nun auf keinem Gerät mehr, muss ersetzt werden. Doch keine Sorge. Solange du Zugriff auf deine Mails hast, kostet dich der Schritt nur wenige Minuten.