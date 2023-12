Sky, DAZN und Co.: Knüller an Weihnachten! Mit DIESEN Highlights entfliehst du dem Feiertagsstress

Die meisten Menschen verbringen die Weihnachtstage im Kreise der Familie. Wer dem Feiertagsstress entfliehen will, der schaltet den Fernseher an. Gerade Sportbegeisterte dürfen sich deshalb über ein solides Programm von Sky und DAZN freuen.

Während in Deutschland über Weihnachten kaum ein Sport-Ereignis stattfindet, sind in Großbritannien und den USA die Stars aktiv. Sky und DAZN sind bei Premiere League, NFL und NBA live dabei und liefern dir ein wenig Abwechslung zum Feiertagsstress.

Sky, DAZN und Co.: DAS läuft an Weihnachten

Auch in diesem Jahr fährt Sky an Weihnachten groß auf – zumindest was die Premier League angeht. Schon am 24. Dezember zeigt Sky die Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Chelsea (Anstoß: 14 Uhr). So richtig los geht’s dann aber erst am Boxing Day.

Der Boxing Day (26. Dezember) steht in Großbritannien stets im Zeichen der Premier League. Insgesamt fünf Partien stehen am zweiten Weihnachtstag an. Unter anderem sind der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp und Rekordmeister Manchester United im Einsatz.

Die Partien Newcastle United gegen Nottingham Forest (Anstoß 13.30 Uhr), Sheffield United – Luton Town (Anstoß 16 Uhr), FC Burnley – FC Liverpool (Anstoß 18 Uhr) und Manchester United – Aston Villa (Anstoß 21 Uhr) zeigt Sky live im Einzelspiel. Außerdem läuft um 16 Uhr in einer Boxin-Day-Konferenz auch noch das Spiel AFC Bournemouth – FC Fulham.

US-Sport bei DAZN und RTL

Bei DAZN stehen die Weihnachtstage im Zeichen des US-Sports. Die NFL spielt durch, verzichtet trotz Weihnachten auf eine Pause. Am 24. Dezember um 2 Uhr deutscher Zeit zeigt DAZN die Partie zwischen den Los Angeles Chargers und den Buffalo Bills. Außerdem läuft wie gewohnt am Sonntag ab 18.30 Uhr die Konferenz mit allen Spielen.

Alle Partien der NFL im Einzelspiel kannst du obendrein mit dem GamePass sehen, der ebenfalls über DAZN buchbar ist. Dabei ist unter anderem das Kracher-Spiel der Miami Dolphins gegen die Dallas Cowboys (Kick-Off 22.25 Uhr). Neben DAZN zeigt aber auch RTL an Heiligabend zwei Spiele im Free-TV und eine Partie im Stream.

Am 26. Dezember geht’s dann auch wieder mit der NBA weiter. Die Partien Miami Heat – Philadelphia 76ers (Tip-Off 2 Uhr) und Phoenix Suns – Dallas Mavericks (Tip-Off 4.30 Uhr) laufen live bei DAZN. Zudem läuft am 26. Dezember auch schon wieder die zweite englische Fußball-Liga Championship mit drei Partien.